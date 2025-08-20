Závod o Slončíka vyhrál Hradec. Baník ostrouhal. Měl jsem víc variant, přiznal talent
Přestupová hádanka vyřešena. Závod o Toma Slončíka vyhrál Hradec Králové. Už v neděli proti Olomouci by měl – na východě Čech populární blondýn – stát v základní sestavě utrápených Votroků. Ostrouhal Baník. Tvořivý středopolař upřednostnil fotbalový klub, ve kterém získal pozitivní zkušenosti během jarního hostování.
Od začátku sezony pod Bílou věží čekali na Toma Slončíka. Dočkali se dvacátého srpna. Plzeň, které patří až do roku 2028, skončila pouť evropskými kvalifikacemi, navíc trenér Miroslav Koubek nebyl ochotný dát mladému středopolaři větší minutáž.
Rozhodnutí o ročním hostování padlo už minulý týden, v posledních dnech se řešila nejvhodnější destinace. Ve hře zůstal jen Hradec a Baník. Kreativec si nakonec, i na doporučení agentury, vybral mužstvo, kde úspěšně působil v jarní části.
„S Tomem jsem dneska (ve středu) ráno mluvil, on mi poděkoval za náš zájem, ale rozhodl se pro Hradec, což je třeba respektovat a přeju mu hodně štěstí. My se teď budeme soustředit na jiné hráče,“ ucedil trenér Baníku Pavel Hapal na tiskové konferenci ve slovinském Cejle.
„Myslím, že příchod Toma Slončíka k nám není třeba nijak extra komentovat. Chci poděkovat Plzni a jeho agentuře za vstřícnost při jednání. Osobně jsem moc rád, že se nakonec rozhodl jít hostovat do Hradce. Věřím, že také s jeho pomocí se nyní dokážeme výsledkově zvednout a všichni společně náš fotbal opět nastartujeme,“ řekl v první reakci Jiří Sabou, sportovní ředitel Votroků.
Zájem byl i v Jablonci a Olomouci
Jistě se mu ulevilo. Slončík umí dát hře myšlenku, nápaditost, má dar akce zrychlit, je přesný v kombinaci a nepřipouští si neúspěch. Přesně takový element mužstvo okolo Vladimíra Daridy potřebovalo. Hradec má za sebou těžkopádný rozjezd, jen dva body z pěti utkání, fanoušci jsou nervózní. V neděli proti olomoucké Sigmě si budou žádat první triumf v ročníku.
„Mám velkou radost, že jsem zpátky. Těším se, že budu zase na hřišti, kde lidem udělám radost a zároveň pomohu celému týmu,“ pronesl Slončík krátce poté, co s týmem absolvoval první tréninkovou jednotku.
Kromě Hradce a Baníku se o jeho služby zajímali i v Jablonci a Olomouci. „Variant jsem měl skutečně víc. Nebylo to pro mě jednoduché, protože všechny byly zajímavé. Nakonec jsem se ale rozhodl tak, že chci jít zpátky do Hradce a věřím, že je to správná volba. V daný moment je pro můj fotbalový růst ideální,“ vysvětlil.
V aktuální sezoně odehrál za Plzeň jen osmašedesát minut. V posledních dvou zápasech nebyl vůbec v nominaci. To už intenzivně řešil budoucnost. „Jsem rád, že budu opět na hřišti. Pro žádného hráče není jednoduché, když nedostává tolik prostoru, kolik by chtěl. Věřil jsem tomu, že se pro mě najde, ale to se nestalo, proto jsem rád, že jsem zpátky v Hradci,“ přiznal Slončík.
V Hradci dostane od kouče Davida Horejše spoustu prostoru. Očekává se, že proti Olomouci naskočí v základní sestavě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Plzeň
|5
|2
|2
|1
|12:5
|8
|8
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu