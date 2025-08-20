Konec případu Zafeiris. Tvrdík potvrdil Řekův přestup: Výhodné řešení pro všechny strany
Zhruba třínedělní drama, které sledovala valná část Řecka i fotbalových příznivců v Česku, se přiřítilo do cílové rovinky. Christos Zafeiris přestupuje do PAOK Soluň, podzim však ještě stráví na hostování ve Slavii. Český mistr se na tom dohodl s protistranou během středy. „Nalezli jsme řešení výhodné pro všechny strany,“ potvrdil spekulace Jaroslav Tvrdík na platformě X. Slavia získá i s bonusy dvanáct milionů eur.
Ti dva se na konci června láskyplně objali. Jaroslav Tvrdík v kvádru a fialové kravatě tisknul na hrudi usmívajícího se Christose Zafeirise ve světlém tričku. Podpisy právě stvrdili zbrusu nový kontrakt platný až do roku 2028. Vše bylo zalité sluncem. Slavia si uvázala na další tři roky důležitého člena mistrovské sestavy, Řek zase dostal lukrativní smlouvu.
Uběhlo necelých čtyřicet dní a Tvrdík se Zafeirisem na sebe ošklivě cenili zuby. Za vše mohl PAOK Soluň dychtivý učinit největší přestup v historii řeckého fotbalu. Do Edenu adresoval více nabídek, samotného hráče omámili smlouvou na pět let s garancí ročního platu ve výši zhruba osmdesát milionů korun. A začalo rodeo.
Dvaadvacetiletý motor středové řady Slavie, i pod tlakem agenta a otce, zatoužil Česko opustit a přestěhovat se domů. Postavil si hlavu. V klubu dal jasně najevo, že v Edenu nemíní dál zůstat.
Důvody byly nasnadě: doma v Řecku nikdy nehrál, jelikož vyrůstal s rodiči-emigranty v Norsku. A smlouva ze strany PAOKu měla takové parametry, že ji celkem pochopitelně nebyl schopný dostat z hlavy.
„Chápu rodinu, že chce vidět syna doma s kontraktem, který je všechny zajistí. Dostal se od nich pod obrovský tlak, který si musí vyřešit sám,“ napsal v neděli Tvrdík na sociální síti X.
To bylo den po zápase v Jablonci (1:1), který Zafeiris celý proseděl na lavičce. Dramatické utkání sledoval tiše a bez emocí, pak sám běhal rovinky na prázdném stadionu. V tu dobu se začal rýsovat nový plán, který sice odporoval někdejšímu Tvrdíkovu tweetu, že „hráče neprodá za jakoukoliv nabídku v tomto přestupním období“, nicméně Slavia v něm nakonec nalezla východisko z nestandardní situace.
Oboustranná spokojenost
Na žádost hráče adresovala do Řecka protinávrh, jehož parametry znějí následovně: Prodej uskutečníme už nyní, Zafeiris však stráví podzim ve Slavii v rámci hostování a do PAOKu se přesune v zimě. Cena? Dvanáct milionů eur i s bonusy.
Vedení řeckého klubu dlouze nepřemýšlelo a kývlo. Spokojenost je oboustranná. Slavia bude mít Zafeirise pro podzimních šest zápasů v Lize mistrů a pro zbytek duelů v Chance Lize.
„Ano, nalezli jsme řešení výhodné pro všechny strany. Zafi si zahraje se Slavií Ligu mistrů, od ledna pak za PAOK,“ napsal na X Tvrdík, předseda představenstva sešívaného klubu.
Zafeiris přišel do Slavie předloni v lednu a postupně se vypracoval v jednu z hlavních opor mužstva. V uplynulé sezoně pomohl Pražanům k zisku prvního ligového titulu od sezony 2020/21. V létě prodloužil s vršovickým klubem smlouvu do roku 2028.
Hráč s devíti zápasy za řeckou reprezentaci si dosud za Slavii připsal 76 startů v české nejvyšší soutěži s bilancí 11 branek. V nové sezoně skóroval dvakrát, o víkendu při remíze 1:1 v Jablonci nenastoupil, neboť nebyl mentálně připraven na utkání kvůli přestupovým spekulacím.
Mbodji do Edenu
Slavii naopak posílil senegalský levý bek Youssoupha Mbodji. Jednadvacetiletý obránce přišel do Edenu z druholigové Jihlavy a v novém působišti se upsal do 30. června 2030. Pražané se příchodem Mbodjiho pokusí zacelit mezeru na levém halfbeku poté, co jedna z opor jiný Senegalec El Hadji Malick Diouf přestoupil do West Hamu. Další z hráčů na tento post, Slovák Dominik Javorček, schází kvůli vážnému zranění kolena.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|6
Karviná
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|7
Plzeň
|5
|2
|2
|1
|12:5
|8
|8
Liberec
|5
|2
|1
|2
|8:8
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu