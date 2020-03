Jdeme na to! Pavel Nedvěd přichází na rozcvičku před utkáním I. B třídy za rodnou Skalnou • Barbora Reichová (Sport)

Pavel Nedvěd oslavuje postup Juventusu do čtvrtfinále Ligy mistrů • Twitter.com/BT Sport

Pavel Nedvěd má kuráž, do domu jeho rodiny se ale "vloupala" naštěstí jen sestra Ivana • Koláž VIPsport

Pavlík Nedvěd (20)‚ syn viceprezidenta Juventusu »Grande Paola« (47), už se viděl, jak železem č. 7 statečně praští po temeni vetřelce do rodinného sídla v prominentní turínské čtvrti La Mandria a pak ho předhodí komisaři Cattanimu.

Nestihl to! Naštěstí! Byla to ségra! „Přišla jsem domů s kufry a s taškami. Pavel byl zrovna ve sprše a volal: »Jsi to ty? Pokud ne, tak tady máme zloděje,«“ popsala příhodu Ivanka juniorka (22).

Planý poplach? Jistě, jenže oba mají v paměti rok 2011, kdy jim banda lapků vyloupila vilu a odnesla si cennosti v hodnotě 25 milionů korun včetně tátovy unikátní sbírky hodinek.