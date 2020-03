Mladík z Varů ve Vítkovicích: Utrpení? Užili jsme si to. Díky za potlesk | iSport.cz

Poprvé naskočil do extraligy. Osmnáctiletý obránce David Tureček z Karlových Varů měl stejně jako devět dalších mladíků z jeho týmu v elitní soutěži premiéru. Energie v Ostravě padla 2:8. Když se Tureček za stavu 0:8 v 51. minutě trefil, tleskala mu za to celá Ostravar Arena. „Zaznamenal jsem to a děkuju divákům,“ usmál se takřka dvoumetrový obr. „Doufám, že ještě nějaký gól dám, ale pravda je, že potlesk venku za to už asi nezažiju.“

Kdy jste se dozvěděli, že pojedete do Ostravy v prakticky juniorské sestavě?

„Když jsme porazili Spartu 1:0 (v juniorské soutěži) a měli jsme jisté play off, tak si nás zavolal trenér Eismann do kamrlíku a řekl nám, že pojedeme v takovém složení. Že si nás pan Pešout vybral.“

Byla to pro vás výzva? Chtěli jste se ukázat?

„Chtěli jsme se ukázat, vzdorovat co nejdéle, co nejvíc. Hrát třeba i vyrovnaný zápas a kdyby se dařilo, tak udělat nějaký bod nebo vyhrát. Ale obraz hry byl myslím jasný.“

Bylo to pro vás utrpení?

„Neřekl bych utrpení, my jsme si to hlavně užili. Alespoň jsme si zkusili, jaké to je hrát seniorský hokej a co nám k tomu chybí, abychom ho mohli hrát i dál.“

Co jste zjistili?

„Že musíme zrychlit na tréninku hru s pukem, rychleji otáčet hru dopředu. A určitě je velký rozdíl v síle, v soubojích u mantinelů. Taky je třeba se trochu oťukat, protože každý byl nervózní a půlku zápasu jsme měli velký respekt. Pak už to bylo trošku lepší. Tolik gólů dojem kazí, ale i tak si myslím, že jsme bojovali. Některé góly byly zbytečné, mohlo jich být méně.“

Poslední třetinu jste vyhráli 2:1, Vítkovice polevily nebo jste se začali chytat?

„Když jsme dali gól, ze všech to spadlo, začalo se nám hrát lépe. A samozřejmě, když vedete 7:0, tak vždycky trochu polevíte.“

V premiérovém duelu jste si připsal gól, jak byste ho popsal?

„Jsem samozřejmě rád, že jsem proměnil šanci. Adam Křemen dal výbornou přihrávku od mantinelu, pak už to bylo jednoduché dorazit. Děkuju mu.“

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:09. T. Kubalík, 08:35. R. Veselý, 13:29. Mallet, 26:55. Hruška, 29:41. Hruška, 30:33. O. Roman, 38:09. Werbik, 46:02. T. Kubalík Hosté: 50:53. Tureček, 55:42. Šik Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, Trška, L. Kovář, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, Rosandić – Šišovský, Hruška, Schleiss – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Hamrla (30. Bednář) – Šafář (A), Záruba, D. Mikyska, Tureček, A. Rulík, Klejna, Kořán – Rozhon, Vildumetz, Vondráček (C) – M. Zabloudil, Osmík (A), Bačo – Křehlík, Jiskra, Křemen – Adámek, Novotný, Šik. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 925 diváků