Fraška místo thrilleru. Nedůstojné pro ligu, nefér k soupeřům | iSport.cz

Do svého prvního extraligového utkání nastoupil v 51. kole i šestnáctiletý brankář Patrik Machala • ČTK

Místo dramatické bitvy o všechno fraška. Karlovy Vary, které měly s Vítkovicemi v sezoně ze tří výher drtivé skóre 16:2, přijely v 51. kole Tipsport extraligy do Ostravy s juniorkou. Všechny klubové hvězdy zůstaly doma, aby si pošetřily síly na předkolo play off. Vítkovičtí nabídnutý dárek z lázeňského města s díky rozbalili, vyhráli 8:2. A definitivně se zachránili.

Nedůstojné? Pro ligu určitě. Místo nervydrásajícího thrilleru se podávala selanka. Neférové? Pro všechny vítkovické soupeře v boji o záchranu jednoznačně. Žádný podobný dárek je nečekal, mohou být na karlovarský přístup naštvaní.

Na druhou stranu, trenér Martin Pešout má svaté právo rozhodnout, jakou sestavu nasadí. Že nechce riskovat zranění těsně před startem předkola? Že chce ušetřit síly klíčových hráčů a netahat je přes celou republiku? Dá se to pochopit.

V tomto světle ovšem vypadá zvláštně situace ze začátku sezony. Pardubice před 15. kolem bojovaly s virózou, žádaly odložení zápasu v Karlových Varech. Neuspěly, do hry šli pardubičtí junioři. Pardubice tehdy v Karlových Varech padly 0:8. Na žádost o odložení zápasu v dalším kole neslyšel ani Litvínov (vyhrál 4:3).

Vedení Energie tehdy reagovalo tím, že klub jen dodržuje usnesení přijaté všemi kluby již v roce 2012. „Nechceme, aby případnou dohodou mezi naším klubem a Pardubicemi vznikl do budoucna precedens, který by mohl být především v závěru soutěže zneužíván a mohl ovlivnit soutěž, ve které se hraje o přímý sestup do 1. ligy,“ napsali Karlovarští v prohlášení.

Jak do toho zapadá suše pragmatické rozhodnutí přijet do Ostravy s juniorkou? Při nejmenším hodně zvláštně.

Je třeba ovšem také říct, že Vítkovice si bídnou sezonu nezachránily jen právě díky karlovarskému daru v předposledním kole. V dramatickém finiši základní části jely na krev, novým trenérům (Trličík, Klesla, Svozil) se povedlo kádr prakticky celý přebudovat, za rozumnou cenu přivést zkušené borce, tým nakopnout. V poslední čtvrtině patřili Ostravané výsledkově k nejlepším. Extraligovou příslušnost si vybojovali právem a zaslouží si ji.

