Nicméně i tenisová hvězda napjatě sleduje současnou epidemii koronaviru, informace se na ni valí ze všech stran. „Nemám ale strach,“ ujistila Kvitová a přidala svůj pohled. „Když mě to potká, nic s tím neudělám. Abych se ale zavírala doma a bála se jít ven, to u mě nehrozí. Věřím, že to za chvilku přejde, i když teď je to hodně velký, to uznávám.

“Situaci konzultovala s lékaři, stejně jako ostatní profitenistky i ona dostala od hráčské asociace WTA mail s pokyny. „Ale jen základní věci, jako že si máme mýt ruce. Asi jsme prasata, nebo nevím...“ zlobila se nad »cennými« radami. Roušku by si podle svých slov možná vzala jen na letišti, jinak ne.

Co Petru ale bolí je fakt, že epicentrum choroby je v čínském Wu-chanu – její oblíbené turnajové destinaci, kde dvakrát triumfovala. „Mám to tam ráda, je to krásné město, i zeleň. Hlavně tam ale žije moje kamarádka Li Na,“ prozradila smutně. Bývalé čínské tenistce, která už ukončila kariéru, hned psala. „Říkala, že to není úplně fajn, ale věří, že to zvládnou.“

Koronavirus už teď výrazně ovlivňuje sportovní akce a dokonce se vznáší otazník i nad letní olympiádou. Do Tokia se přitom Petra tak těší! „Osm let to chystají a teď by to měli zrušit? To by bylo pro všechny strašně těžké,“ přiznala.

