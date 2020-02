Maraton a závody chodců v Sapporo

Mistrovství světa v atletice, které se konalo loni v Kataru, se stalo odstrašujícím příkladem organizátorům letošních her. Aby se neopakovaly hrozivé scény kolabujících běžců, rozhodl se Mezinárodní olympijský výbor přijmout zásadní opatření. Maratony a závody v chůzi, které se nemohou konat na klimatizovaném stadionu budou přesunuty do města Sapporo. To se nachází asi 1000 kilometrů od Tokia na ostrově Hokkaidó. Podle výboru by teploty zde měly být zhruba o 5 až 6 stupňů nižší než v hlavním městě.