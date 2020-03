„Celé dětství jsem strávila v nemocnici,“ uvedla Andrea v rozhovoru pro web extrifit.cz. V devíti letech si prošla peklem. Špitál se stal jejím druhým domovem. „Byla jsem tam zhruba 5-6 roků, z toho půl roku na intenzivní péči, protože mi prasklo střevo a měla jsem 2,5 litru ztráty krve,“ popsala děsivé chvíle.

A právě tehdy se vyprofiloval její charakter; neústupný, nekompromisní. Ať si každý myslí, co chce. „Udělalo to ze mě silnou osobnost! I když si lékaři často nevěděli rady a neuměli mi zastavit krvácení a nemoc, vždycky jsem věřila,“ vzpomíná sexy Magyarová, jež kvůli zdravotním komplikacím dokonce vlastní kartičku ZTP (zvlášť těžké postižení). „Pokaždé, když jdu na vlak, vidím ty udivené pohledy a častokrát se mě ptali, a co pak ti je děvčátko“ smála se dáma, jež dvakrát do měsíce absolvuje biologickou léčbu!

Jako invalida vskutku nevypadá. A za pozornost stojí i její prořízlá botoxová pusa, kterou si už udělala mnoho nepřátel! „Vždy říkám jen to, co mám na srdci, bez nějakého kalkulu či přetvářky,“ vysvětluje životní filozofii sexy Magyarová, jež rozhodně ví, jak fanoušky zaujmout.

Její odvážné pózy umí mužům v žilách rozproudit krev! „Pokud bych si nefotila zadek, což je mimochodem u bikiny skoro totéž co u kulturisty biceps, tak možná neupoutám tolik lidí. A tihle lidé mi pak často napíšou, že je upoutal můj zadek, ale později že začali číst i moje myšlenky, které jim toho dost daly,“ dodala Andrea.

Pánové, máte ale smůlu. Ona má oči jen pro svého manžela Daniela!