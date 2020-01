Holka z chudých českých poměrů se stala slavnou americkou trenérkou, podle jejíchž tréninkových plánů dnes cvičí tisíce lidí po celém světě. Ačkoliv to může znít jako pohádka, kariéra Zuzky Light vždy tak snová nebyla. Přečtěte si pozoruhodný příběh jedné z nejsledovanějších Češek na Instagramu.

Zuzka Light, tehdy ještě Zuzana Majorová, vyrůstala na jednom ze sídlišť pražských Bohnic. V té době vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že se jednoho dne stane světově uznávanou trenérkou.

Kvůli vzácnému onemocnění ledvin jí matka v dětství zakazovala sportovat. Zuzana ale pohyb milovala, a proto za jejími zády začala navštěvovat školní kroužek gymnastiky. Později na střední škole si pak udělala kurz aerobiku, začala trénovat spinning a vyzkoušela dokonce i bojová umění.

Málo komunikace s matkou, absence životního vzoru, špatná parta i mladistvá nerozvážnost. Souhra několika okolností přispěla k tomu, že Zuzana Majorová nedokončila střední školu a namísto toho se po dosažení plnoletosti vrhla do porno branže. Pod pseudonymem Susana Spears několik let točila soft porno a fotila erotické snímky.

Mohla bych jim pomoct...

Právě v této době se seznámila se svým bývalým manželem, amatérským filmařem, Frederickem Lightem. S točením filmů pro dospělé sekla a v roce 2007 se se svou láskou odstěhovala do Kanady.

V neznámé zemi neměla Zuzana Light mnoho příležitostí, jak se udržet ve formě. Začala proto cvičit doma. „Co když to ostatní mají stejně jako já. Mohla bych jim pomoct,“ blesklo jí tehdy hlavou. Od počátečního nápadu to byl jen krůček k jeho realizaci. Založila video kanál BodyRock TV, kde společně s manželem publikovala videa, ve kterých lidem ukazovali, jak mohou cvičit v poklidu svého obýváku.

Spolu se svým manželem rozjela úspěšný YouTube kanál BodyRock TV • Foto Instagram @zuzkalight

Jejich společnému projektu na YouTube se začalo dařit. Strmě rostl počet odběratelů i zhlédnutí. BodyRock TV se stala zavedenou značkou, díky které byli Lightovi schopni vydělat i 100 tisíc dolarů měsíčně!

Ačkoliv se zdálo, že se vše vyvíjí ideálně, byla tu přeci jen jedna věc, která skřípala. Naneštěstí šlo o vztah Zuzany a Fredericka. Problémy vyvrcholily v roce 2013 rozvodem, který se neobešel bez tahanic o peníze, a především úspěšný YouTube kanál. Frederick zamezil své manželce přístup na BodyRock TV a odřízl ji od peněz, které účet generoval.

Zuzana se tak rázem ocitla bez veškerých prostředků i projektu, který léta pomáhala budovat. Dobré jméno, které si jako trenérka získala, jí však zajistilo téměř okamžitě další pracovní příležitost. Začala natáčet fitness DVD pro kalifornské studio Watch It Now a postupem času se osamostatnila úplně.

Se svým novým přítelem Jessem rozjela projekt pod názvem ZGYM. Denně natáčí a publikuje videa, na kterých lidem ukazuje, jak cvičit. Tyto plány si pak mohou zájemci za 12,95 dolarů na měsíc předplatit na jejím webu.

Za tuto částku dostanou na každý den zhruba dvacetiminutové video s návodem na trénink, který mohou provádět kdekoliv. Cvičí se výhradně s vahou vlastního těla, a to ve velmi vysoké intenzitě. Díky relativně nízké ceně, efektivnosti a nenáročnosti na vybavení i čas si Zuzaniny cvičební plány začaly předplácet tisíce lidí měsíčně.

Zuzka Light je úspěšnou trenérkou fitness • Foto Instagram @zuzkalight

Úryvky ze svých videí a rady ohledně stravování publikuje i na Instagramu. Díky tomu se jí tu podařilo vybudovat slušnou fanouškovskou základnu, která čítá téměř 750 tisíc uživatelů. To z ní dělá na této sociální síti po malířce Silvii Mahdalové a Karolíně Kurkové třetí nejsledovanější Češku.

Podobný počet odběratelů má i její YouTube kanál, kde původně začínala. Poslední publikované video před pěti měsíci však napoví, že pro ni tato platforma na rozdíl od Instagramu už není prioritou.

Sláva, snová práce v Los Angeles a tisíce lidí, kteří vás uznávají za to, co děláte. I přes veškeré úspěchy se však na škraloupy z minulosti zkrátka nezapomíná. Ačkoliv Zuzana Light přiznává, že jí její krátká kariéra v porno průmyslu několikrát v životě zavřela dveře, zároveň dodává, že ji tato zkušenost v mnohém posunula. „Díky minulosti se dnes snažím o to víc a jsem tam, kde jsem,“ říká dnes smířeně.

Zuzana Light