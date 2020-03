Paní Dana se nad pátečním ránem vydala do nebe za svým Ťopkou, jenž ji opustil po mozkové příhodě už před dlouhými devatenácti lety. „Životem jsme se prochechtali,“ vzpomínala vždy láskyplně na svého slavného chlapa legenda českého oštěpu.

Vzali se po téměř tříleté známosti 24. října 1948 v Uherském Hradišti. A bok po boku si užívali života. „Osmnáctkrát jsem překonal světový rekord a všechny až po svatbě s Danou,“ vyprávěl pyšně Zátopek!

Krásná dáma, co na něj měla blahodárný vliv, jej zaujala milým vystupováním, skromností a koneckonců i datem narození v rodném listu; 19. září 1922. Ve stejný den přišel na svět i on sám. A to bylo znamení!

Ale ne vždycky jim při společné cestě bylo do smíchu. „Taky byla krize,“ přiznala Zátopková před lety v dokumentu České televize GEN.

„Může se stát, že člověk se třeba i zamiluje do někoho jiného. Jednou jsem mu říkala, no já jsem trošku našla nějaký vztah... A teď jsem čekala, že se začne zlobit. Ale on se na mě podíval a usmál se: Ale Ťopíčka máš taky trošku ještě ráda? A já – to víš, že jo! A úplně mně vzal dech, protože naráz jsem si uvědomila, jakou má pro mě velkou cenu. Začala jsem mu vyznávat lásku a bylo to!“ svěřila se s tím, že její drahý také vždycky nebyl zrovna vzorem ctnosti!

„Samozřejmě. Muži ale v těchhle věcech nejsou tak sdílní. Taková slovácká písnička je, že mužský je přelétavý pták... A ono na tom něco je,“ smála se Zátopková.

Jenže co jsou milenky, v srdci měl Emil pouze krasavici z Karviné. Excelentní házenkářku a optimistickou šampionku, jež se na slavných Hrách v Helsinkách 1952 (Zátopek na nich získal tři zlaté medaile) stala olympijskou šampionkou.

Teď ji má znovu u sebe!