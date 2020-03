Zemřela Dana Zátopková (†97). Úžasná žena, shodli se Špotáková a Železný | iSport.cz

Dana Zátopková si vychutnala let helikoptérou • Martin Hašek, iSport.cz

Zátopková napsala knihu, kde podrobně popisuje vše, co během bohaté kariéry prožila. • Blesk - Martin Sekanina

V 97 letech odešla první dáma českého sportu . Oštěpařka Dana Zátopková byla olympijskou legendou i lidskou a milovanou osobností. Jak na ni vzpomínají ti ze sportovního světa, kteří k ní měli nejblíž? „Velmi mě to mrzí, Dana byla úžasná žena,“ prohlásila oštěpařka Barbora Špotáková.

Pro trojnásobného olympijského vítěze a světového rekordmana Jana Železného má zpráva o smrti Dany Zátopkové velmi osobní rozměr, znal se s ní totiž díky svému tatínkovi Jaroslavovi odmalička.

„Je to pro mě strašně smutná zpráva, protože Dana byl pro mě člověk s velkým Č. Nejen ze sportovního hlediska, ale hlavně z toho lidského. Byly tam i osobní vazby, protože se hodně kamarádila s tátou,“ řekl Železný. „Když jsem byl naposled za ní v nemocnici, tak si přála, abych tam tátu přivezl. Takže jsem ho tam vzal a poslouchal, jak si povídají a vzpomínají.“

Barbora Špotáková měla k Zátopkové taky velmi blízko. Loni v září s ní slavila její 97. narozeniny. A paní Dana jí před odletem na mistrovství světa do Dauhá pro štěstí políbila ruku.

„Každé setkání s ní bylo vždy velmi příjemné, měla ohromný zájem o to, co se děje v současnosti, měla přehled, věděla o nás vše, kde a kdy jsme byli na závodech, měla zájem i o mladé atlety, hlavně oštěpaře a oštěpařky,“ vypráví Špotáková.

Zátopková zůstala se svým milovaným oštěpem celý život. Po kariéře se věnovala trenérské činnosti a v začátcích kariéry pomáhala například Vítězslavu Veselému, pozdějšímu mistru světa a Evropy.

Rozesmátá encyklopedie sportu

„Byla hrozně ráda, že je oštěp nahoře. Měla hrozně ráda Víťu Veselého, celkově se o to zajímala,“ líčí Železný. „Měla neuvěřitelnou paměť, to bylo něco neskutečného. Byla encyklopedie sportu, sledovala všechny závody, byla mimořádná. Takový člověk se tady dlouho neobjeví.“

Zátopková navzdory vysokému věku dlouho žila velmi aktivně. Cvičila, chodila na procházky a snažila se udržovat v pohybu.

„Pro ni byl pohyb životem. Vím, že když jsem za ní chodila do nemocnice a i přesto, že se cítila třeba hodně špatně, tak se snažila o pohyb, její kroužení rukama a nohama na nemocniční posteli bylo pověstné,“ líčila Špotáková. „To je jedna z věcí, kterou si od ní vezmu, udržovat se v kondici do dlouhověkosti. Dana byla velká bojovnice, měla několik zranění, ale vždy se z toho dostala.“

Zátopková byla také známá svým smyslem pro humor. Nejradši na světě se smála, a proto kolem sebe milovala společnost.

„Velmi ráda jsem chodila k ní domů na návštěvu, byla ohromně vtipná a vždy dokázala pobavit a povzbudit. Doma nám předváděla a vyprávěla i historky s Emilem, třeba nekonečná historka o tom, jak z oštěpu udělali koště. Hrozně ráda se smála,“ říká Špotáková. „Jednou jsem jí do nemocnice přinesla brambořík, měla z něj velkou radost, a říkala mi: ale víš, že nesmíš dát dva bramboříky vedle sebe, oni na sebe hrozně žárlej a vyprávěla mi, jak dostala brambořík a dala ho vedle toho, co už měla doma a ten stávající sklopil listy. Tak si řekla: aha, ty žárlíš a dala ho do jiné místnosti a dařilo se oběma.“

Zátopková v roce 2000 překonala ztrátu svého manžela Emila a dalších 20 let dělala lidem kolem sebe radost.

„To je tak mimořádná osobnost, že se v mém životě nedá ničím nahradit. V mém životě zůstane prázdné místo, protože jsem ji měl extrémně rád,“ říká Železný. „Z lidského pohledu, ona šla ve stínu Emila. Já si myslím, že Emila držela hrozně nad vodou. Tihle dva lidi se potřebovali najít a našli se. Teď můžu říct, že je Dana zase šťastná, že je s Emilem.“