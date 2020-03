Limberského manželka ukázala, co dělají v karanténě: Takhle roste naše mimi!

V úterý si vyhlášený živel zpestřil »domácí vězení« fotbalem. Připomínal si zlaté časy. „Dneska je Davidův program jasný. Od rána má všechny zápasy Plzně v Lize mistrů na O2 TV Sport,“ prozradila na sociálních sítích paní Limberská.

Důrazný obránce i po letech radostně prožíval nezapomenutelné okamžiky, které tehdejší Vrbovi svěřenci svým příznivcům přichystali. Ještě předtím se ale budoucí rodiče pochlubili aktuálním 3D snímkem jejich ratolesti.

„Co to bude? Kluk, holka?“ měli natipovat kamarádi prostřednictvím Instagramu. To ovšem není to nejdůležitější. Manželé Limberští totiž budou zcela jistě rozmazlovat děvčátko i chlapečka. „Tak si říkám, po kom to mimčo asi bude? A není třeba ani tajit pohlaví, ale první si tipněte vy. Schválně, kdo se trefí,“ nabádala Lenka.