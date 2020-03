Sportovní hvězdy prožívají pandemii: Co dělá Pastrňák, Kanga či Plíšková? | iSport.cz

Bývalý záložník AS Řím Daniele De Rossi se vydal spolu s manželkou darovat krev. • Instagram/derossidaniele

Bývalý záložník AS Řím Daniele De Rossi se vydal spolu s manželkou darovat krev. • Instagram/derossidaniele

Bývalý záložník AS Řím Daniele De Rossi se vydal spolu s manželkou darovat krev. • Instagram/derossidaniele

Edin Džeko, útočník AS Řím, se věnuje během pauzy zapříčiněné koronavirem dětěm • Instagram /amradzeko

Fotbalistka Slavie Barbora Votíková se se svou partnerkou Barborou Mlejnkovou, hráčkou pokeru, vrhla během karantény do úklidu. • Instagram/bara_vot

Do výzvy v žonglování s toaletním papírem se zapojil i v současné době fotbalista Hradce Králové Christián Frýdek. • Instagram/ frydas17

Do výzvy v žonglování s toaletním papírem se zapojil i sparťan Guélor Kanga. • Instagram/ guelor1990

Fotbalista Patrizio Stronati se pustil do výzvy v podobě žonglů s toaletním papírem. • Instagram/ziiioo

Tenistka Karolína Plíšková se vydala na procházku do lesa. • Instagram/karolinapliskova

Fotbalista Plzně David Limberský během nucené pauzy tráví čas s rodinou i hraním stolních her. • Instagram/lenula8

Fotbalista Plzně David Limberský během nucené pauzy tráví čas s rodinou, došlo i na fotbal. Při hře to pěkně schytal od své dcery, který se ho snažila zastavit parádním skluzem. • Instagram/davidlimbersky

Hokejista Bostonu David Pastrňák si krátí pauzu vynucenou koronavirem hraním virtuálních her. • Instagram/davidpastrnak

Do fitka nemůže, a tak se tenistka Barbora Strýcová připravuje v parku. Nepodceňuje bezpečnost a nabádá k nošení roušek. • Instagram/barborastrycova

Fotbalista Plzně David Limberský během nucené pauzy tráví čas s rodinou, došlo i na fotbal. Při hře to pěkně schytal od své dcery, který se ho snažila zastavit parádním skluzem. • Instagram/davidlimbersky

Sportovní hvězdy prožívají pandemii: Co dělá Karolína Plíšková, Guélor Kanga či Barbora Strýcová? • Koláž iSport.cz

Sportovní svět se pomalu přestává točit, kvůli pandemii koronaviru se ruší a odkládají zápasy, turnaje a další akce po celé planetě. Jak sportovní hvězdy prožívají dobu, kdy náhle nemají co dělat? Řada fotbalistů včetně sparťana Guélora Kangy se zapojuje do netradiční výzvy, plzeňský David Limberský to naopak tvrdě schytal od své dcery. Biatlonistky, nevyjímaje Evy Kristejn-Puskarčíkové či slovenských sester Paulíny a Ivony Fialkových, skončily v karanténě. Jak krátí dlouhou chvíli tenistka Karolína Plíšková či hokejista David Pastrňák? Podívejte se v GALERII, jak se slavní sportovci vypořádávají s časy pandemie.