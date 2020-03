EURO 2020 | Šéf FAČR Malík: Řádný termín EURO je vyloučený. Co vše se řeší? | iSport.cz

Dovedete si ještě představit EURO v řádném termínu?

„EURO tak, jak bylo dosud plánováno, je podle mě vyloučené. Rozšířené epidemie, čas do EURO, jeho formát, to všechno je proti. Druhou věcí je to, že fotbal se až na výjimky kompletně zastavil, což má další souvislosti. Například to, že hráči by šli do turnaje bez přípravy.“

Fotbalová asociace vydala prohlášení, v němž se přiklání k přesunutí do turnaje do roku 2021, případně do druhé poloviny roku letošního. Mluví se o prosinci. To ale nedává moc smysl, ne? Svátek fotbalu v mrazu…

„Rozumím tomu. Ale já nechci před úterní konferencí vydávat nějaká silná prohlášení, když netuším, jak má UEFA nastavené podmínky. Nevím, jak jsou sjednané smlouvy například s hotely, tréninkovými centry. Může se stát, že UEFA to skutečně bude chtít odehrát letos, protože jí to z ekonomických důvodů bude dávat větší smysl. Ale od toho se pořádá ta konference za účasti pětapadesáti asociací. Předpokládám, že každý si tam něco řekne.“

Máte povědomí, jaký názor mají další asociace?

„My se s těmi, s nimiž jsme mluvili, shodneme na dvou věcech. První, že v řádném termínu EURO určitě neproběhne. Druhá, že víme, že nic nevíme. Jinými slovy, na konferenci se shodneme na přesunu turnaje, ale víc nedokážu odhadnout.“

Bude se hlasovat?

„Netuším, ale spíš si myslím, že UEFA vyslechne názory jednotlivých asociací a na jejich základě pak nějak rozhodne. Je to svrchovaná autorita a je to v její pravomoci.“

Je ve hře také to, že se EURO úplně zruší?

„Teoretická možnost to je, ale nemyslím, že by to takto mělo dopadnout.“

Bude mít UEFA taky ambici rozhodovat o tom, zda, kdy či jak se mají odehrát pozastavené domácí soutěže?

„Zase děláme účet bez hostinského, to ví UEFA. Může dát nějaké doporučení. Spíš si myslím, že přesunem EURO dá možnost národním asociacím, aby ty naložily se svými ligami, jak uznají za vhodné. Což v našem případě znamená, že já daný výsledek budu tlumočit LFA, která ligu řídí.“

Mělo by padnout také rozhodnutí o Lize mistrů a Evropské lize?

„Primární téma konference je EURO. Ale je možné, že padne také informace o evropských pohárech.“

Bude mít případně odložení EURO o jeden rok nějaký dopad na příspěvek ze strany UEFA?

„Souvisí to spolu, ale víc o tom teď nemá cenu spekulovat. To ukáže čas.“