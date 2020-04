Koberec, parkety... Manželka slavného fotbalisty běduje: Sex s ním mi zničil kolena!

Být manželkou fotbalové superstar, to je řehole! Žena někdejší fotbalové ikony a vyhlášeného krasavce Alessandra Costacurty (53) Martina Colombariová (44) by mohla vyprávět. A vyprávěla! Aby sledovaný vztah nespadl do stereotypu, huntuje si modelka dokonce zdraví!

Ta fascinující krasavice, kterou ulovil někdejší slavný bek squadry azzury a sedminásobný vítěz italské nejvyšší soutěže v dresu AC Milán, nejí červené maso, vyhýbá se lepku, vína si dopřává jen poskrovnu a nekouří. I když...

Miss Italia z roku 1991 přiznala chabré zdraví v dolní části těla. „Sex s Alessandrem mi totiž zničil kolena,“ šokovala blondýnka příběhem ze zákulisí rodiny Costacurtových.

Není to poprvé, co odhalila pikantnosti z rodinné červené knihovny. Už před lety si naoko postěžovala, že kolena dostávají záhul. „Vždycky to odnesou. Nejdřív to bylo na koberci. No, teď už máme parkety,“ rozesmála se provokatérka.

S erotikou nemá problém. S díkem vzpomíná i na dýchánky ve Villa Certosa, bývalém honosném sídle italského premiéra a prezidenta milánského AC Silvia Berlusconiho. „Mám s ním několik vtipných scének,“ přiznala na webu liberoquotidiano.it. Na panství se rozhodně nežilo klášterním životem. Naopak. Nahatý tam křepčil třeba i tehdejší český ministerský předseda Mirek Topolánek.

S ním se ale paní Colombariová pravděpodobně nepotkala. Každopádně virtuálně ji jen na Instagramu sleduje bezmála milion lidí. Všichni teď tuší, proč půvabná Martina poslední dobou vlastní kolena na fotografiích schovává.