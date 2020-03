Konec miliardových přestupů? Ceny padají, Pogba k mání jen za polovic | iSport.cz

Pandemie koronaviru se promítá i na hráčském fotbalovém trhu, kde se v posledních letech vyšponovaly transferové částky do nesmyslných výšin. Výzkumný tým CIES, renomovaná společnost pracující ve spolupráci s FIFA, spočítala, že hodnota hráčů v nejlepších pěti ligách světa klesne následkem obří celosvětové krize až o 28 procent. Ilustruje to na příkladu Paula Pogby, svého času nejdražšího fotbalisty planety. Hodnota francouzského záložníka Manchesteru United může do konce června klesnout o téměř polovinu, pokud by došlo ke zrušení aktuálního ročníku.