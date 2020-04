Nadšený Josef Dostál vstává na svém kajaku poté, co vyhrál pětistovku • Barbora Reichová / Sport

Josef Dostál z nadšení ze ze zlaté medaile skáče po zádech do vody • Barbora Reichová / Sport

Lyžařka Kateřina Pauláthová: "Nosit roušky v aktuálni situaci, ve které se celý svět nachází, je to naprosto samozřejmé. Doufám, ze to budou lidi akceptovat a chránit se, abychom se z toho rychle dostali." • Sport

Kateřině Pauláthové to na sjezdovce sluší • Instagam

Prohřát bolavá záda? Kateřině se to na dovolené podařilo. • Instagram

Všude dobře, na horách nejlíp. Tak to Pauláthová bere. • Instagram

To je lásky... • Instagram

Dva týdny. Přesně tak dlouho si čtyřnásobný mistr světa užíval vody maximálně v koupelně. Kvůli pandemii koronaviru se totiž po návratu z amerického soustředění na zrušenou letní olympiádu v Tokiu, kde po bronzu 2012 v Londýně a stříbru s bronzem 2016 v Riu toužil po čtvrté medaili, dostal do izolace. A jen co odbily její poslední hodiny, vyrazil se vyřádit na kanál v Račicích.

„Karanténa odkroucená. A teď hurá na vodu!“ pozdravil Dostál fanoušky na Instagramu, kde jenom zářil radostí. Ještě aby ne, vždyť kromě milovaného kajaku mu dělala společnost i jeho druhá láska! Vůbec poprvé vzal s sebou na vodu přítelkyni Kateřinu, s níž v září oslaví tři roky vztahu.

Ta si v závodním »člunu« odbyla premiéru! „Karanténa den 2356. – Kačena poprvé v kajaku. Josef vyloženě nadšen. To je dost, že jsi mě taky jednou vyvezl,“ culila se Pauláthová, jež na rozdíl od svého milého tíhne spíše k zimním sportům. Vždyť se desetkrát stala lyžařskou mistryní republiky! Jak ale ukázala na úvodním »tréninku« se svým milým, stačilo by pár hodinek s pádlem v rukou a klidně by mohla konkurovat i na vodě.