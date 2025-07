Londýnský klub představil Dioufa krátkým videem. V něm má přes sebe přehozenou senegalskou vlajku. A jasně dává najevo, že je připravený na novou výzvu. „Senegal. Moje země. Hrdá fotbalová země. Jsem El Hadji Malick Diouf. A jsem tady!“

Jednadvacetiletý krajní hráč přišel do West Hamu zhruba za 550 milionů korun, součástí dohody mají být údajně další bonusy. „Jsem opravdu šťastný, že jsem ve West Hamu a že jsem se mohl posunout dál ve své kariéře. Těším se,“ vzkázal bývalý slávista fanouškům anglického celku.

Přitom přiznal, že se o jeho služby zajímalo víc klubů. „Ale vybral jsem si West Ham. Mluvil jsem s trenérem (Graham Potter) a představil mi velmi dobrý plán,“ vysvětlil svou volbu.

„Jde o mladého hráče, kterého sledujeme už delší dobu. Věříme, že se opravdu hodí do toho, co chceme v klubu budovat,“ líčil Potter. „Na svůj věk ukázal obrovskou sílu osobnosti a vyspělost. V osmnácti opustil Senegal, aby se přestěhoval do Norska, pak do Prahy. Jeho výkony jsou už nějakou dobu konzistentně na vysoké úrovni,“ pokračoval.

Diouf v nejvyšší české soutěži stačil odehrát čtyřiatřicet zápasů (bilance 8+3). Po pouhém roce a půl se přestěhoval do Premier League, jedné z nejlepších soutěží Evropy. „Bude to pro něj velká výzva, ale vím, že se na ni těší a je odhodlaný zanechat v klubu dobrý dojem. Je mladý, hladový po úspěchu a ambiciózní,“ podotkl trenér Potter.

Slavia je rodina

Ve West Hamu se potká také s Tomášem Součkem, bývalým hráčem Slavie. „Hodně jsme se spolu bavili. Říkal mi, jak to ve West Hamu funguje. Myslím, že to bude pro mě dobrý tým,“ uvedl Diouf pro slávistický web.

Dává tak aspoň prozatímní sbohem pražskému klubu, úřadujícímu mistrovi. „Slavia mi přirostla k srdci, nikdy nezapomenu, co jsem tu zažil. Začátek byl těžký, ale každý mi pomohl – hráči, trenéři, zaměstnanci. Slavia je rodina. Jsem šťastný, že jsem její součástí. Budu si to navždy pamatovat,“ zmínil nadějný hráč.

V nejbližších týdnech a měsících ho čeká zcela jiná úroveň, jiný svět. „Je to další level. Chci pokračovat ve svém rozvoji. Možná to nebude až takový rozdíl, ale o trochu vyšší úroveň to je. Musím pokračovat dál, abych byl ještě lepší hráč. Nemůžu se dočkat,“ zakončil Diouf.