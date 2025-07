Šulc o dohodě i možném odchodu: Lidé si myslí, že se hroutím. Budu hrát v Plzni

I díky velmi vydařené sezoně se neustále spekuluje o tom, že Šulc opustí v aktuálním přestupovém období českou ligu. „Jediný zahraniční tým, na který momentálně myslím, je Servette,“ reagoval pohotově záložník, jenž narážel na nejbližšího soupeře plzeňské Viktorie v předkole Ligy mistrů.

Zabýváte se možným odchodem z Plzně?

„Soustředím se na start sezony. Když bude nějaká nabídka, tak bude.“

Dá se říct, že žijete v nejistotě?

„Popravdě nejsem v žádné nejistotě. Jsem v Plzni spokojený, jsem v Plzni šťastný. Tak to je. Přijde mi, že lidi si myslí, že se hroutím. Tak to ale určitě není.“

Přesto se všichni ptají, kde budete hrát v příští sezoně…

„Budu hrát v Plzni.“

Máte ale vysněnou soutěž, kterou si rád zahrajete?

„Je jich spousta. Každý hráč z české ligy se chce posunout do zahraničí, okusit jinou ligu a zjistit, jak to tam vypadá a funguje. Už jsem jednou řekl, že bych si chtěl zahrát za Manchester United. A to nevím, jestli se ještě povede. Třeba jo (úsměv).“

Adolf Šádek, šéf Viktorie, řekl na tiskové konferenci, že určitě neodejdete za rok z klubu zadarmo. Na tom jste domluvení?

„Máme dohodu.“

Takže případně prodloužíte smlouvu?

„Pravděpodobně ano.“

Současně předseda představenstva Šádek potvrdil, že za vás požaduje víc než 250 milionů korun. To je slušná suma, že?

„Jsem rád, že mám takovou cenu nastavenou. Je to ukázka veškeré práce a úsilí, které jsem do kariéry dal.“

Bavíte se o aktuální situaci také s trenérem Miroslavem Koubkem?

„Všechno s ním probírám. A hlavně mu říkám, že jsem pořád v Plzni. A dokud budu, nechám na hřišti sto deset procent. Může se na mě spolehnout.“

Kouč vás bude potřebovat i kvůli předkolům Ligy mistrů. Jste připravení na zápasy se švýcarským celkem Servette Ženeva?

„V pátek máme ještě Pardubice, na což se teď soustředíme. Rozhodně nedáváme přednost Lize mistrů před ligou. Ale samozřejmě se na předkolo těšíme. Máme soupeře, se kterým jsme už dřív hráli, víme, jakým způsobem se prezentuje. Věřím, že dvojzápas zvládneme a postoupíme.“

Třeba až do ligové fáze?

„Plzni by slušela Liga mistrů. To určitě. Doufám, že se nám společně podaří do ní dostat.“

V čem je dlouhodobě největší síla Plzně?

„Nejdůležitější je obrovská týmová práce a odhodlanost být úspěšný. To v Plzni platí.“

V minulých sezonách jste Viktorii táhnul v ofenzivě. Nyní jste vytvořili silné složení spolu s Matějem Vydrou, Princem Aduem nebo třeba nováčkem Tomášem Ladrou. Šlape to před startem ligy?

„Hrajeme stylem, který nám sedí. A Tomáš Ladra určitě může být pro Plzeň moc prospěšný. V přípravě se jevil výborně a nám všem v útočné čtveřici (Šulc, Ladra, Adu a Vydra) to klapalo. Věřím, že budeme pro obrany všech týmů nebezpeční.“

Máte za sebou sezonu, v níž jste vstřelil čtyřiadvacet gólů. Vytyčil jste si cíle, kterých dosáhnete?

„Popravdě si neurčuju konkrétní cíle. Víte, vždycky je pro mě nejdůležitější tým. Z něj pak vylezou nějaké individuality. Takže můj největší cíl je, abychom byli úspěšní jako tým.“

Potvrzuje triumf v anketě Zlatý míč fakt, že úroveň a možná prestiž české ligy jde nahoru?

„Česká liga je obecně velmi podceňovaná. Myslím, že je obrovsky těžká a není snadné se v ní prosadit. Je hodně nátlaková, žádný soupeř vám nedá ani metr.“