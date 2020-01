Špotáková před LOH změnila trenéra: S Rudou jsme vypráskali všechen střelný prach | iSport.cz

Barbora Špotáková se raduje z postupu do finále oštěpařek na MS v Dauhá • Ivana Roháčková

Trenér Černý Špotákovou provázel většinu kariéry. Jen v letech 2010 až 2014 byla dvojnásobná olympijská vítězka ve skupině Jana Železného a v sezoně 2015 se připravovala sama. Po nezdaru na MS 2015 se na podzim téhož roku k Černému vrátila a získala pak olympijský bronz v Riu 2016 a světový titul v Londýně 2017.

Loni se osmatřicetiletá Špotáková vrátila k závodění po druhém porodu a na MS skončila devátá. Podepsala se na tom omezená příprava komplikovaná větší rodinou i zdravotními potížemi. Před olympijskou sezonou se Špotáková rozhodla pro změnu.

„Začala jsem hledat nový impulz, něco, co by mě mohlo nakopnout směrem k olympiádě. S Rudou Černým jsme spolu byli dlouho a začala jsem mít pochybnosti, jestli by naše spolupráce vedla ještě k cíli, ke kterému chci směřovat. Tím je pochopitelně uspět na olympiádě. Připadá mi, že jsme s Rudou již vypráskali všechen střelný prach,“ uvedla Špotáková v tiskové zprávě atletického svazu.

Trenér Tylče byl volný poté, co od něj odešel Staněk. „Tak jsem se této příležitosti chytla. Letošní sezona je pro mě tou nejdůležitější, beru přípravu vážně a chci tomu dát něco navíc. Konkrétní plány s Honzou Tylčem budeme nyní teprve ladit, ale víme, že chceme zapracovat na zlepšení dynamiky, síly a oproti mým klasickým přípravám začínáme uvažovat o jednom únorovém soustředění v teple jako přídavek,“ doplnila Špotáková.

Také nejlepší český koulař Staněk chtěl před OH něco změnit. S Tylčem spolupracoval od podzimu 2017 a získal pod jeho vedením bronzové medaile na halovém mistrovství světa v Birminghamu 2018 a halovém evropském šampionátu v Glasgow 2019. Halový národní rekord vylepšil na 22,17 metru.

Po minulé sezoně se ale rozhodl vrátit ke Stehlíkovi, který ho dovedl do světové špičky. Pod ním získal stříbro na HME 2017 v Bělehradě a v tomtéž roce vylepšil výkonem 22,01 letitý český rekord Remigia Machury.

Motivovala ho hlavně větší skupina, u Stehlíka trénuje Staňkův bývalý parťák Ladislav Prášil, nejlepší česká koulařka Markéta Červenková a nadějný koulař David Tupý. „Trénink s Honzou byl fajn, ale byl jsem na to sám a nebyl jsem už do tréninku tak zapálený. Koncem roku jsme se proto s Honzou dohodli a já navázal opětovnou spolupráci s mým dřívějším trenérem Petrem Stehlíkem. Honzovi jsem vděčný za to, že mi pomohl v těžké situaci před dvěma lety, byli jsme kamarádi a jsme i nadále,“ řekl Staněk, který v extrémně kvalitní soutěži na loňském MS obsadil desáté místo.