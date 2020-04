Superhvězdám to je šumafuk, rukou nad tím mohou mávnout i desítky grandslamových pěšáků, kteří pravidelně berou miliony. Nekonečná pauza kvůli koronaviru nikoho z nich finančně nezruinuje. On ale patří mezi tenisty, kteří už musejí v obavách počítat. Bývalý daviscupový reprezentant Adam Pavlásek (25), aktuálně až 382. hráč světa, si musí zajistit živobytí.

Je pro vás velká rána, že se nehraje?

„Tak to je šok asi pro všechny hráče. Sezona je teď přerušená do půlky července a nikdo neví, jestli vůbec letos začne, nebo bude odvolaná.“

Najdete na té pauze alespoň něco dobrého? Třeba jste si doléčil nějaké bolístky.

(Smích)„No, paradoxně asi po čtyřech letech jsem teď konečně zdravý, trénoval jsem už od září, místo dvou měsíců jsem se připravoval čtyři! A pak přijde tohle.“

Strádáte finančně? Vždyť vaše příjmy jsou nula...

„Mám teď alespoň štěstí, protože jsem poprvé bez stálého trenéra, takže žádného nemusím platit. Ale co se týče financí, je to náročné. Nic nevyděláváte, musíte si stejně platit bydlení, nějaký svůj život. Ale zase těch peněz tolik neutratíte, protože se nikam necestuje.“

Takže elektriku vám doma zatím nevypnuli.

„Ne, to ne. (smích) Naštěstí.“

Nesmějte se, vždyť někteří tenisté se v době koronakrize živí třeba u pokladny v supermarketu!

„Já vím, slyšel jsem. Samozřejmě, každý hráč to pocítí, peníze ubývají. Jasně, někdo má nahrabáno víc, ale tady ta doba bude krutá pro všechny. Hlavně ti, kteří jsou mimo nejlepší stovku, těch peněz tolik nemají.“

Očekával byste teď pomoc od asociací ATP či ITF?

„Z ATP chodí nějaké maily, že pořád mají mítinky a radí se, ale já to popravdě ani moc nečtu. Když jsme to řešili s klukama, nikdo ani pořádně neví, jaká by ta pomoc od nich přišla – vždyť oni taky nemají kšefty a jsou bez příjmů. Je to velká neznámá.“

Kde je hranice, do níž jsou tenisté relativně za vodou, a současný stav je úplně neruinuje?

„Pro hráče je základ hrát kvalifikaci grandslamu, což je žebříčkově dejme tomu 250. místo. Dostanete tam příjemné peníze, které s každým kolem skáčou nahoru. Ale i pro tyto hráče je těžké se uživit, pokud máte trenéry. Do stovky, to se vůbec nebudeme bavit, to je úplně jiná dimenze. Když jste kolem dvoustovky, hrajete kvaldy na grandslamech a nikoho si neplatíte, tak je to v pohodě. Samozřejmě není to na celej život, není to ani na deset let, ale dá se z toho žít.“

S trenérem už je to ale malér.

„Když máte trenéra, fyzioterapeuta, kondičáka, tak tam je jediná cesta stovka. Protože když jste mimo ni a nemáte sponzora, tak to prostě nemáte z čeho platit. Já se teď, bohužel, motám mezi challengery a futury, tam je to složité. Když vyhrajete malý turnaj kategorie future, dostanete nějakých 1200 eur čistého...“

Když plánujete turnaje, domlouváte se s kolegy a vyrážíte spolu, abyste ušetřili na cestě, na bydlení?

„S klukama se bavíme, kdo kam jede, a třeba i zvolíme stejný program, protože čím víc Čechů na turnajích, tím lépe. Ale že bych někoho plašil, že spolu budeme na ubytku, to zatím nedělám.“

Takže splínu zatím nepropadáte?

„Kdepak. Není to snadné pro nikoho z nás, ale co, hlavně ať jsou všichni zdraví. O to teď jde především.“