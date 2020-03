Otloukánek Veselý? V Davis Cupu jsem snad našel cestu z pračky, věří | iSport.cz

PŘÍMO Z BRATISLAVY | Zápasy v Davis Cupu, to pro něj bývala skutečná tortura. Dvoumetrový čahoun Jiří Veselý si v nich připadal tak malý a nemohoucí, nedokázal prodat, co umí. „Říkal jsem si, proč to hraju, jaký to má význam,“ přiznává. Pokaždé se však vrátil do týmu jako věrný pes. A stejně, jako se v sezoně 2020 dala jeho kariéra znovu na vzestup, věří i v obrat svého daviscupového údělu. Při derby v Bratislavě je žebříčkově nejlepším borcem ze všech, pokud mají Češi postoupit, potřebují významnou pomoc své jedničky.

Český kapitán a váš trenér Jaroslav Navrátil přisuzoval vaše trápení v Davis Cupu i tomu, že jste na reprezentační týden nikdy nedorazil v dobré pohodě. Nyní v ní jste?

„Zatím ano. Přijel jsem zdravý, poslední týdny byly úspěšný a podařilo se mi výkony držet vysoko. Věřím, že je o víkendu předvedu i v Davis Cupu a posunu se v téhle soutěži zase o krok dál.“

V únoru jste vyhrál turnaj ATP v indickém Puné, naposledy jste se probojoval do semifinále velkého challengeru ve Francii. Sezonu jste zahajoval na 105. místě, nyní vám patří 64. pozice. Takhle dobře jste se již dlouho necítil, že?

„Rozhodně ne. Čekal jsem na to strašně dlouho, cesta na bývalé pozice a zpět do turnajů ATP byla vážně dlouhá. Ale jsem tam a je to skvělý pocit. Musím říct, že jsem na daviscupový sraz asi ještě nikdy přijel v lepším rozpoložení než teď. A doufám, že mě to nesváže a dokážu to potvrdit i na kurtu.“

Hlava, to je zvlášť u vás alfa a omega hry.

„No právě. Vždycky bylo vidět, jak mě tíha Davis Cupu svázala. Předvedl jsem poloviční nebo třetinové výkony než na turnajích. Doufám, že nad tím teď nebudu nijak extra zbytečně přemýšlet, půjdu na kurt s čistou hlavou a soustředěně se pokusím předvést svůj nejlepší tenis.“

Měl jste někdy chuť s Davis Cupem skončit?

„Měl jsem to mnohokrát na jazyku. Opravdu, předloni hlavně po Maďarsku jsem byl zlomený, i loni po Bosně jsem si říkal: proč to hraju, jaký to má význam? Většinou jsem se za víkend vyšťavil a pak onemocněl, protože mě to psychicky totálně semlelo. Ale vždycky jsem si řekl, že to nevzdám. Je to reprezentace, spousta hráčů by byla ráda v mé pozici a hrála pro svůj stát. Takže i já pořád hledal cestu, jak z téhle pračky ven. A věřím, že jsem ji našel.“

Je dané i věkem, že se cítíte odolnější?

„Myslím, že jo. Moje výkony v Davis Cupu už nejsou tak hrozné jako třeba před pěti lety. Tehdy jsem tíhu zodpovědnosti vysloveně nesnášel a výkony byly mizerný. A pomohla mi ještě asi jedna věc.“

Jaká?

„Obměnily se generace, skončili Tomáš (Berdych) s Radkem (Štěpánkem). Je pro mě příjemnější, když jsem v týmu jeden z nejzkušenějších. Kdežto dřív jsem ke klukům vzhlížel, chtěl jsem navázat na všechny jejich úspěchy a nechtěl jim to kazit. Je důležité to, co bylo a co se povedlo, hodit za hlavu a snažit se napsat nový příběh. O to se budu snažit.“