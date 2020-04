Intimní rozhovor s bijcem Vémolou: O večerních trénincích Lely a temné ložnici

Měsíc trénoval bojovník organizace OKTAGON v Londýně a dohlížel na syna Carlose Juniora (9) a nevlastní dcerku Sky (12), o něž měl kvůli koronaviru strach. Nakonec se však rozhodl vrátit do Čech a po absolvování čtrnáctidenní karantény se dočkal svých milovaných holek.

Překvapilo vás, že v Anglii nebrali koronavirus dlouho vážně?

„Teď už mají obrovskou úmrtnost, hledali nějaký balanc, ale přestřelili. Ze začátku chtěli jít cestou, aby úplně nezabili ekonomiku, s čímž částečně souhlasím. Schyluje se k tomu i v Česku. Měli bychom chránit slabší, izolovat děti a důchodce. Ale úplně společnost zavřít nemůžeme, ne každý má rezervu na tři čtyři měsíce, když by byl jen doma a nic nedělal. Na druhou stranu velký respekt Čechům, jak vše dodržují. Vedeme si dobře.“

Ještě nedávno jste prohlašoval, že chcete zůstat v Londýně. Co se změnilo?

„Neměli vyhlášený nouzový stav, takže moje děti musely chodit do školy. Nikdo tam ani nenosil roušky, měl jsem o CJ a Sky starost. Kdybych odletěl, a cokoli se stalo, nebudu se moct vrátit. Do Česka jsem se vrátil, až když premiér Johnson vyhlásil uzavření a děti nemohly do školy. Byly doma s mámou a stejně by mě nemohly navštěvovat.“

Pak jste se sbalil a letěl…

„Do té doby jsem mohl trénovat, jenže pak všechno zavřeli. V Londýně nemám fitko, ale v Čechách ano. Řekl jsem si, že bude nejrozumnější volba letět domů. Věděl jsem, že budu moct tu čtrnáctidenní karanténu strávit tréninkem.“

Asi jste se také hodně těšil na Lelu a Lili?

„Samozřejmě, ve středu přijely, jakmile mi skončila karanténa. Někteří řeknou, že nevidět se s někým šest týdnů není moc. Jenže u miminka, které se mění každý týden, je to dlouho. Nechal jsem se na koronavirus otestovat a byl jsem negativní. Chtěl jsem udělat maximum, aby holky byly v bezpečí.“

Jestli se nemýlím, obě pobývaly někde v přírodě?

„Byly u mojí mámy v Zátiší v Orlických horách, kde mám restauraci a penzion. Mám tam také babičku a ségru, bylo jim lépe než v Praze na baráku. Máma se o ně postarala, zároveň si užila vnučku a všechny byly spokojené. Navíc má ta vesnice 54 stálých obyvatel, a pokud by se tam někdo nakazil, je to konec světa.“ (smích)

Předpokládám, že teď plánujete vše dohnat?

„Lela je ráda, že ji budu po večerech trénovat, jakmile malá usne. Užívám si, že začíná vše sledovat a vnímat. Pouštím jí na televizi Teletubbies a podobné věci, na které skvěle reaguje. Navíc mi spadla karanténa a můžeme na procházky. “

Podobá se víc vám, nebo mamince?

„Těžko říct, u dětí to nikdy nepoznám. Všichni říkají, že syn je moje kopie, ale já to nevidím. Každopádně Lilinka je neuvěřitelně hodná, ale to má samozřejmě po mně!“ (smích)

Vypadá to, že Lela si mateřství hodně užívá.

„Úplně. Jsem až v šoku, lepší mámu jsem v životě nemohl najít. Tráví s ní plno času a věci dělá pečlivě. Kolikrát i říkám, že to přehání. Čte jí každý večer pohádky od nějakého osmého týdne těhotenství. Pouští hudbu, sedí u ní a moc si to užívá. Ani současná situace nic nezměnila. Vůbec neregistruje, že je nějaká pandemie a karanténa.“

Tu jste kromě cvičení trávil úpravami vašeho »Vémolandu«. Dokonce máte strop v ložnici, který vypadá jako noční nebe s hvězdami…

„Během příprav na zápasy jsem na to neměl na čas. Mezi tréninky přes den rád spím, proto jsem nechal ložnici namalovat na černo pro co největší tmu. Aby to nebylo nudné, tak při rozsvícení UV světla tam jsou hvězdy a připadáš si jako pod širým nebem. Ani to nejde vysvětlit, je to něco úžasného. Chtěl jsem navíc překvapit holky, a proto nechal dodělat koupelnu i dětský pokojíček. Ještě mě čeká trávník, ale s tím potřebuji pomoct, nejsem žádný velký zahradník.“

Partnerka Vémoly Lela o útěku před koronavirem: Karlos mě rozplakal

Líbí se holkám, co jste provedl s domem?

„Lela byla nadšená, vůbec to nečekala. Dokonce se jí líbí i ložnice, přestože byla ze začátku proti černé. Radost má také z pokojíčku, udělal jsem tam růžové akvárium s želvičkami, které miluje.“

Rozhodně jste se nenudil, že?

„Lidé si v karanténě stále stěžují a já se nedivím. Nebude to však trvat věčně a měli bychom v této situaci najít pozitiva. Já začal dělat věci, ke kterým bych se dřív nedostal. Makám na baráku, dovybavil jsem domácí posilovnu. Každý den mám trenéra na telefonu a posílám mu videa i časy ze svého tréninku. Tvrdí, že budu mít oproti ostatním náskok, jelikož ne každý se takto kousne. Za dva týdny jsem na sobě máknul. Hrozně jsem si karanténu užil…“

Na druhou stranu při tréninku se nemáte s kým spárovat (cvičný boj)…

„To je jediný problém, zatím jsem čas využil k nabrání fyzické kondice. A při sparingu ji pak zúročím. Opatření se teď začnou pomalu uvolňovat, takže do toho brzy naběhneme. Jsme profesionální sportovci, ničím jiným se neživíme. Ministerstvo by nám to mělo brzy nějak otevřít.“