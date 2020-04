Příchod Hovorky do Slavie? Naše srdcovka. Umí tým strhnout, líčí kouč | iSport.cz

Bylo to velké letní téma. David Hovorka přestupoval z Jablonce do Slavie a byla na něj upřená extrémní pozornost. Vždyť obranu Pražanů v superúspěšné sezoně 2018/19 táhli Michael Ngadeu se Simonem Delim, kteří oba zamířili do Belgie. A Hovorka, odchovanec Sparty, měl být tím, kdo je zastoupí. „David je naše srdcovka,“ líčí v dalším díle dokumentu Made in Eden na O2 TV Sport asistent kouče Jindřicha Trpišovského Zdeněk Houštecký, proč v Edenu sáhli právě po něm.

Sparta, Hradec Králové, Žižkov, Liberec, opět Sparta, Jablonec a nakonec Slavia. Hovorkův dosavadní fotbalový životopis je velmi pestrý, nevysokému stoperovi přitom pořád je teprve šestadvacet let.

Ze Sparty, která ho vychovala, loni v lednu jako nechtěný definitivně přestoupil do Jablonce. Už půl roku nato ovšem vstoupil do kabiny Slavie. Řada fanoušků Pražanů v tu chvíli zdvihala obočí. On má po skvělých Afričanech být novým šéfem defenzivy? Hovorka však brzy začal ukazovat, že do kádru ligového šampiona patří. A pod trenérským štábem kouče Trpišovského, který tak dobře zná, podával suverénní výkony.

„David je naše srdcovka. Přivedli jsme si ho do Viktorky Žižkov, pak do Liberce. Je to bojovník, vůdčí typ, osobnost. Na hřišti organizátor celé hry, dokáže tým strhnout,“ tvrdí asistent Zdeněk Houštecký.

O tom se na podzim se přesvědčila celá Evropa, hned úvodní Hovorkovo představení na hřišti Interu Milán v Lize mistrů se vrylo do paměti. „On má absolutně profesionální přístup. V dřívější době měl třeba problémy se zády, tak si platil individuální tréninky. Měl své fyzioterapeuty, kteří se o něj starali. A to se mu vyplatilo,“ podotýká Houštecký.

Právě zdravotní problémy ho však na konci října v rozletu zastavily, při ligovém utkání v Plzni si přetrhnul přední zkřížený vaz a musel na operaci.

Ve druhém díle dokumentu Made in Eden, který vysílá O2 TV Sport v pondělí od 21.00, je Hovorkův letní příchod do Slavie hlavním tématem a řeší se i v souvislosti se ztrátou dvojice Ngadeu-Deli. Kromě toho dojde i na zmíněný duel (1:1) na hřišti Interu, kterým sešívaní do základní Ligy mistrů na podzim vstoupili. K vidění budou také unikátní záběry přímo z kabiny Součka, Koláře a spol.

