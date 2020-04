Roman Polák koketuje s myšlenkou na návrat do extraligy, velmi rádi by jej ve svých řadách přivítali třinečtí Oceláři. • Profimedia.cz

Je pevně rozhodnutý, že už se nevrátí. Že k 877 zápasům v NHL už další nepřidá. Obránce Roman Polák (33) si v Dallasu sbalil fidlátka, vrátil se do Česka a pro Blesk říká: „Slíbil jsem to rodině.“

Jeho zámořskou kariéru v podstatě ukončil koronavirus. „Jsem rád, že jsem zpátky doma. Bylo to tam hodně špatné a nechtěl jsem čekat, až ulice obsadí americká garda a nebudeme moci vůbec vyjít z baráku,“ vysvětluje obránce, který po zlomenině nohy odehrál poslední tři sezony se 13 šrouby a titanovou deskou v noze.

V přerušené sezoně zvládl 41 zápasů. Tím zřejmě vůbec posledním v NHL byl březnový duel proti Nashvillu (prohra 0:1). I kdyby se totiž soutěž znovu rozjela, bude to už bez Romana.

„Oni si představují, že budeme třeba dva měsíce bez ledu a začneme hned hrát. To je tak dobré na zranění,“ říká. Navíc poslední výplatu z Dallasu má už na účtu a kromě toho v první červnový den bude bez kontraktu a závazků.

„Hrál bych bez smlouvy a už chci natrvalo zůstat doma. Slíbil jsem to i manželce a dětem. Člověk musí myslet také na rodinu. Nedokážeme si představit v Americe zůstat natrvalo,“ vysvětlil.

Polákovo rozhodnutí by prý nezlomilo ani to, kdyby mu někdo mával dolary před nosem. „Sice je NHL zlatá klec, ale je to pořád jenom klec. Už ani nemám zájem, aby se případně o moje služby kdokoli ze zámoří ozval,“ potvrdil.

Zato nabídky z Česka, to je jiná písnička. „Rád bych si zahrál extraligu a zůstal u hokeje i poté,“ vyzval tuzemské manažery zkušený hokejista. Ve hře by měly být jeho mateřské Vítkovice, nebo movité kluby jako Třinec.

Čas si krátí u »šíši«

Kromě posilování či vaření má Roman Polák v karanténě čas i na svoji libůstku. Kouření vodní dýmky neboli šíši. „Je to pro mě rituál,“ říká, když bafá z vodnice se svým číslem a logy klubů, za které v NHL hrál.

Tu první si kdysi přivezl z Egypta, ale přišla mu tuctová. A tak si nechal udělat vodní dýmku na míru, což vyjde klidně na 25 tisíc korun.

„Teď jsem si nechal udělat dva speciální designy z ryze českých materiálů, z porcelánu a křišťálového skla. Dávám do ní na zpestření ovoce, je barevně podsvícená a příjemně se z ní kouří,“ popisuje.

Zatímco klubové vedení s tím nikdy nemělo problém, u kamarádů se občas setkával s nepochopením. „Starší generace jí na chuť nepřišla. Myslí si, že je v ní marihuana a není zdravá. Potom je vidím za rohem kouřit startky,“ směje se Polák a dodává: „Někdo se uvolní při pivu, já při vodní dýmce. Sednu si do křesla, oddávám se hodiny jejímu pokuřování, zapomenu při ní na to špatné a přemýšlím, co dál.“