Hradec a posily? Mountfield by měl znovu lovit na Spartě, stojí o beka | iSport.cz

Před minulou sezonou měl Mountfield zase velké nakupovací období. Přivedl Marka Mazance, Aleše Jergla nebo Rudolfa Červeného. Kádr hodně proměnil. Teď by se měl držet víc zpátky. Hradec sice lovil eso na prvního centra, ale spíš se uskromní. Na začátku května by měl představit jen dva obránce Jeremie Blaina a Bohuslava Janka. Už teď oznámil nové asistenty hlavního kouče Vladimíra Růžičky. Pracovat s ním budou David Kočí a Daniel Branda.

Nová doba. A taky pro většinu extraligových týmů těžká. Tak se rozjíždí myšlenky na sezonu 2020/2021. Užírat je bude především nejistota. Kdy budou moci diváci do hlediště? Kdo ze stávajících partnerů udrží plnění, komu z nich nedovolí omezená výroba v nouzovém stavu dát do hokeje ani korunu? Jak moc se naplní pokladna?

Hradec by se měl podle informací deníku Sport vydat střídmější cestou než dřív. Sice potřebuje prvního centra, jedno eso do útoku by se dost hodilo. Už dřív navíc zkoušel kontaktovat Kellyho Klímu, jehož bratr Kevin v klubu odehrál většinu minulé sezony. Jenže spíš se žádné velké vábení konat nebude. Mountfield se zaměřil nakonec na defenzivu. Klíčové pro klub je, že udržel Petra Zámorského. A bonus zní, že by se klubu mělo povést přilákat ze Sparty Jeremie Blaina. Z Plzně by pak měl dorazit Bohumil Jank, který už v Hradci působil v letech 2013-2016. Defenziva s nimi vyroste.

Pikantní je, že Hradec si hráče se sparťanskou minulosti bere docela rád. Blaine by tak byl už třetím obráncem v týmu, který si prošel pražským klubem a celkově šestým členem kabiny (Zámorský, Nedomlel, Cingel, Klíma, Smoleňák). Za sedmého se dá počítat David Kočí, nový asistent Vladimíra Růžičky. Třetím členem realizačního týmu je Daniel Branda, z toho původního nezůstal nikdo. „Vláďa dostal možnost si vybrat svoje asistenty. S Danielem se zná i ze Slavie, David zase zná hradecké prostředí z působení u juniorů a s jeho prací jsme byli spokojeni. Pro nás je velmi důležité a pozitivní, že se trenéři navzájem znají,“ uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

Kočí nastoupil ke 143 zápasům v NHL, vstřelil tři góly a posbíral 461 trestných minut. Za mořem si udělal jméno jako hodně ostrý hráč, jen slovo bitkař nemá moc rád. Mládež trénuje už sedm let, postupně si prošel Spartou, Chomutovem a Hradcem. Tohle bude jeho první angažmá u dospělých.

Když v prosinci dostal v rozhovoru pro iSport.cz otázku, jestli ho trénování v extralize dospělých láká, odpovídal se svým nadhledem: „Nemůžete si myslet, že někam přijdete jako trenér a všechny spasíte. Tak to nefunguje. Tým si vás vybere, ale vy potřebujete i skvělé asistenty a rozumět si s manažerem, majitele potřebujete mít na stejné vlně. Všechno do sebe musí zapadnout. Když si vás někdo vybere, nedá se říct, že jen přijdete, dáte pár tréninků, promluvíte s několika hráči a máte titul. Je to těžké. Potřebujete kolem sebe správné lidi.“ Teď bude dělat podporu Vladimíru Růžičkovi.

Plusem navíc je, že má přehled o hradecké mládeži. V době utažených opasků se mluví o tom, že by Mountfield chtěl zabudovat do sestavy tři útočníky z juniorky Matěje Moronga, Vojtěcha Sílu a Petra Poppela. Znamenalo by to tak návrat k původní vizi, o které klub mluvil před dvěma lety. To znamená, nenakupovat zběsile po republice, ale dostat do týmu vlastní DNA. Zatím se chytli jen obránci Radim Šalda a Michael Gaspar.

Mountfield HK Vše o klubu ZDE