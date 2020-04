Za normálních okolností by Ledecká o poslední sezoně vyprávěla na tradiční tiskové konferenci. Doba koronavirová dovolila pouze setkání přes video, ale česká hvězda našla pozitiva i na tom. „Rouška je docela praktická. Aspoň jsem se při malování mohla soustředit jen na oči a zbytek byl jedno,“ smála se Ledecká, než začala vyprávět. O čem všem dvojnásobná olympijská šampionka promluvila?

O lyžařských brýlích

„Všichni mě znají v brýlích, ale spousta fanoušků se mě během sezony ptala, kdy je konečně sundám, tak dávejte pozor. Je to tady, odhalení!“

Ester Ledecká konečně sundala brýle • Foto repro Youtube

O překonávání rekordů

„Abych byla upřímná, já se o tom většinou dozvím z novin. Přímo na závodě mě nenapadne, že se stalo něco extra, prostě jsem vyhrála další Svěťák... Je legrační, když to třeba Bode Miller ví dřív než já.“

O vystavených trofejích

„Medaile a poháry skladuju na půdičce u sebe v bytě, všechny je vidím, když vstávám i usínám. Nejsem doma zas tak často, abych si to užívala každý den, ale i tak je to fajn. Nakopne mě to.“

O sezoně a ambicích

„Splnila jsem cíle, které jsem si před sezonou dala. O kousek jsem se zlepšila, užila si to a snad jsem udělala radost lidem kolem sebe, vypadali spokojeně. Ale je evidentní, že prostor pro zlepšení ještě je.“

O trenérovi Tomáši Bankovi

„Tomáš je takové moje externí sebevědomí. Ten by řekl, že bych měla vyhrát jakýkoliv Svěťák, do kterého nastoupím. Je to daleko lepší než kdyby měl malé cíle, takhle mě k úspěchům došťouchá.“

O domácí karanténě

„Všichni jsme trochu jako na olympiádě, tam je taky spousta pravidel. Ale já nejsem úplně sociální typ, nebylo to pro mě tak hrozné. Mám rotoped, boxovací pytel a v obýváku si stavím opičí dráhu, já se doma vyřádím.“

O tanečním videu a StarDance

„Původní pokusy byly příšerný, tohle je nejvíc, co jsem ze sebe dokázala vyždímat. Hodně lidí se mě ptalo, jestli nepůjdu do StarDance. Musí to být hrozná švanda, ale na to bude dost času po kariéře.“

O Jaromíru Jágrovi

„Můj děda Jan Klapáč končil s hokejem někdy ve třiceti a už tehdy mu říkali dědek, tak vůbec nevím, jak by se mělo říkat Jágrovi… Ale já věřím, že Jardu třeba ještě trhnu!“

O kytaře

„Zkoušela jsem se naučit nějaké písničky na kytaru, ale to se zatím nesetkalo s úspěchem. Zjistila jsem, že hudební geny po tátovi se v celé kráse neprojevily, tak čekám, až se objeví.“

O rodině a zdraví

„Máme se docela rádi a nevadí nám trávit spolu víc času.. Táta mě učí na kytaru, pak chvíli cvičíme. Myslím, že jsme všichni zdraví, já neměla žádné příznaky a celou dobu se cítím dobře.“