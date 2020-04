Ledecká vyvrátila nákazu u otce. Ten prý zvládl už i šílenou rodinou výzvu... | iSport.cz

Má za sebou jednu z nejlepších sezon kariéry. Sněhová obojživelnice Ester Ledecká na lyžích vyhrála svůj první závod Světového poháru, nasbírala přes 500 bodů a ve sjezdu skončila druhá v celkovém pořadí. V posledních týdnech ale i do jejího života zasáhla omezení spojená s koronavirem. Nemoc se však podle Ledecké, navzdory předchozím zprávám, její rodině vyhula.

Ledecké otec, zpěvák Janek, koncem března prohlásil, že se s manželkou nakazili a prodělali lehčí průběh nemoci.

„Ale to byly jeho domněnky. Nikdo z nás koronavirus neměl,“ ujišťuje Ledecká. „Jestli jsme měli nějaké příznaky, těžko říct. Já teda ne, žádné příznaky jsem neměla, cítím se dobře. Jsme všichni zdraví, doufám, že to tak bude i nadále.“

Ledecká kvůli epidemii koronaviru přišla o vyvrcholení lyžařské sezony, jímž mělo být finále Světového poháru v Cortině d´Ampezzo. Po návratu do Česka strávila téměř tři týdny v domácí karanténě a pak našla místo k tréninku na Červenohorském sedle v Hrubém Jeseníku. Dodržovala přitom předepsané hygienické požadavky.

„My jsme měli jasně daná pravidla, měli jsme všichni roušky, trénovala jsem sama se skútrem a dvěma trenéry, kteří byli na kopci,“ vysvětlovala Ledecká. „Snažila jsem se chodit rovnou z kopce domů, jezdili jsme od šesti do devíti ráno, snažili jsme se minimalizovat počet lidí, kteří jsou na kopci, a chovat se zodpovědně.“

Trať Ledecké připravovali trenéři Ondřej a Tomáš Bankovi, kteří vstávali v půl páté ráno, aby byla trať připravená hned za rozbřesku.

„Když jezdíte od šesti do půl deváté, tak moc lidí nepotkáte a srnky většinou nenadávají,“ řekl Tomáš Bank. „My jsme se to snažili z bezpečnostních důvodů tajit, aby se tam nesrocovaly davy fanoušků, čumilů. Naše počínání bylo bezpečné. Ester jezdila na laně pět metrů za člověkem, který řídil skútr, my jsme byli na vysílačce. Z jednoho místa jsme jezdili dvěma auty.“

Trénink na Červenohorském sedle byla po konci sezony pro Ledeckou jedinou možností, jak se dostat na sníh. Jinak se udržuje cvičením doma.

„Nejsem moc sociální typ, pro mě to zase tak moc hrozné nebylo. Já mám doma rotoped, boxovací pytel, já se vyřádím, dělám si opičí dráhy v obýváku,“ líčila Ledecká. „My se máme rádi, takže nám nevadí strávit víc času spolu na jednom místě. Všichni se nějak hýbeme. Včera jsme dělali oblíkání se ve stojce. Tak jsem Janka vyhecovala, taky už to zvládnul. Myslím si, že se máme docela dobře.“

Ledecká bude teď se svým týmem sledovat další vývoj uvolňování restriktivních opatření. Během května by potřebovala vyjet za sněhem, aby otestovala lyže na další sezonu, zejména pro rychlostní disciplíny.

„Doufám, že nám povolí vycestovat, bychom otestovali materiál a mohli se vrátit. Budeme respektovat situaci a improvizovat,“ plánuje Tomáš Bank. „I když trénink na Červenohorském sedle byl super, je to jen obří slalom. Potřebovali bychom otestovat hodně kilometrů ve velké rychlosti.“