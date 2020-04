Sportovci musí kvůli koronaviru rušit svatby • FOTO: Koláž VIPsport

Těšili se na svůj velký den, všechno měli zařízené, ale koronavirus jim zhatil životní plány. Svatební sezona českých sportovců vzala kvůli pandemickým opatřením za své.

Stejně jako jsou během roku otevřená dočasně přestupová okna, i období veselek je u sportovců značně omezené. Čas, kdy říkají svým láskám ano, se smrskává mezi konec jedné sezony a začátek přípravy na tu následující. Jenže letos si tohle mezidobí usurpoval čínský virus a tvrdá opatření, která přinesl.

Fotbalisty a hokejisty tak postavil před nelehké rozhodnutí: Buď riskovat a do poslední chvíle čekat na zázrak, nebo sňatek minimálně o rok odložit. Poslední uvolnění restrikcí sice umožnilo obřady do deseti osob, ale to by pustilo na svatbu jen dvě hokejové lajny či fotbalový mančaft bez brankáře. A nevěsta by ostrouhala. A tak kvartet Bleskem oslovených ženichů zvolil, nebo brzy zřejmě zvolí, nucený odklad vstupu do stavu manželského.

„Kamarádi se mi smějí, že jsem dostal druhou šanci si to rozmyslet,“ říká bývalý ligový kanonýr Petr Švancara a dodává: „V osobním životě to problém je, ale vlastně ten nejmenší. Máme krásný vztah a nehodláme se kvůli tomu rozejít. Chceme si svatbu užít na sto procent, a to momentálně nejde.“