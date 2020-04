TOP 10 nejdražších Čechů: o kolik spadla cena pěti (ex)slávistům | iSport.cz

I pro české fotbalisty platí, že jejich cena vinou pandemie COVID-19 plošně klesla – alespoň podle uznávaného serveru transfermarkt.de. Podle očekávání desítce nejdražších vévodí Patrik Schick, nepřekvapí ani fakt, že se do ní vešel pouze jeden hráč z FORTUNA:LIGY. A dokonce i jeden zástupce druhé nejvyšší soutěže. Částky jsou přepočítány podle aktuálního kurzu koruny vůči euru 27,5:1. Co na ceny českých fotbalistů říkáte? Zapojte se do nových diskuzí iSport.cz.

10. TOMÁŠ KALAS (26)

Foto Michal Beránek / Sport

obránce

Bristol

Aktuální cena: 132 000 000 korun

Původní cena: 165 000 000 korun

Jeho kariéra by vydala na slušný biják, tak pestrá a zajímavá dosud byla. Vše začalo přestupem z Olomouce do Chelsea, která ho pak posílala na jedno hostování za druhým. To poslední skončilo přestupem do druholigového Bristolu za 9 milionů eur.