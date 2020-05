Zadák Kladna nastřádal 43 bodů (18+25), což naposledy zvládl před 20 lety Martin Hamrlík, který jich nasbíral dokonce 46 a stále drží prvenství. Na ledě si navíc užíval dril s Jaromírem Jágrem, ke kterému vzhlíží. V Česku se mu zalíbilo a zachutnalo mu místní pivo. Přesto se talentovaný Kanaďan nemůže zbavit hořké pachuti, jelikož s Rytíři z extraligy sestoupil.

Překonal jste gólový rekord mezi beky a i proto jste byl vyhlášen nejlepším obráncem. Jak vám to zní?

„Jedná se o pěkné ocenění, hodně jsem makal, abych se dostal tam, kde teď jsem. Je skvělé, že jsem překonal rekord v nastřílených gólech, na druhou stranu jsem se hlavně snažil pomáhat týmu vítězit. Pro mě osobně to byla vydařená sezona. “

Navíc chyběly jen čtyři body a mohl jste překonat extraligovou legendu Martina Hamrlíka…

„Jméno Hamrlík znám. Jeho bratr Roman dlouho hrál v NHL. Sledoval jsem ho, když hrával za Montreal Canadiens.“

Na druhou stranu individuální úspěchy asi kalí kladenský sestup, že?

„Naším cílem bylo v nejvyšší soutěži setrvat, ale bohužel jsme selhali. Pro všechny šlo o obrovské zklamání. A jak jsem se přes to dostal? Po sezoně jsem hned odletěl zpět domů a začal se připravovat na další ročník.“

Jak jste si užíval spolupráci s nestárnoucím Jaromírem Jágrem?

„On je legenda! Strašně moc jsem se toho od něj naučil, hlavně co se týče jeho přístupu, jak na sobě maká. Je neskutečné, že ve 48 letech stále hraje. JJ byl skvělý spoluhráč a lídr.“

Byl? Znamená to, že příští rok v Kladně pokračovat nebudete?

„Nejsem si jistý, kde budu další sezonu hrát, ale opravdu jsem si to v extralize užíval. Česká nejvyšší soutěž mě dost překvapila. Hokej je rychlý a hráči velmi dobří. Stále platí, že bych se rád dostal do NHL, ale myslím si, že se spíš vrátím do Evropy.“

Co říkáte na život v Česku?

„Vaše země se mi líbí, je opravdu krásná. Hodně mi chutnalo místní jídlo a pivo. Akorát se mi stýskalo po rodině, která mě zde však navštívila a v Kladně se mnou pobyla. Dokonce jsme si udělali mnoho výletů po českých městech.“

Jak to vypadá v Kanadě kvůli pandemii koronaviru?

„Hranice jsou zavřené a všichni zůstávají doma, protože počet nakažených stále roste.“