Zrušení sestupu může hokej nastartovat i pohřbít. Rozhodne přístup | iSport.cz

Jde o hodně velký ústupek svazu vůči tomu, co si přejí kluby. Už v poslední rozehrané sezoně zafoukal vítr, který měl směr hlavně z Moravy, že by bylo fajn zrušit sestup. Hned. Překotně. Prezident Českého hokeje Tomáš Král s tím měl velký problém. Veřejnost taky, i když se pak vlastně celé hnutí zamotalo do termínů, co znamená uzavření ligy a co zrušení sestupu. Plus si mylně začal prakticky každý vykládat, jak vše spunktoval Jaromír Jágr. Teď se sestup nejspíš zruší. Na čas.

Nevypadá to najednou už vůbec ustřeleně, tenhle krok má i svoji logiku. Česká ekonomika se bude bohužel ze zastaveného provozu nějakou dobu dostávat. Najdou se firmy, které korunu otočí patnáctkrát, než ji do sportu, tedy i do hokeje vloží, pak ty, které řeknou ne a nakonec i takové, které se už nenajdou vůbec. A profesionální hokej je v našich podmínkách na platbách od sponzorů životně závislý, trh tady není tak silný, aby vyžil z prodeje lístků, suvenýrů a televizních práv. Pandemie hokej nezlikviduje, to ne. Ale minimálně do nohy ho střelí.

Proto má smysl návrh, že dva roky si kluby mohou odpustit stres, jak zahučí vedle finanční apokalypsy ještě do sportovní díry v podobě pádu do nižší soutěže, která logicky přinese další těžkosti v kase. Někde by třeba mohla i celý klub zlikvidovat. I teď najdete v extralize kluby, které se dostanou do problémů s přežitím.

Nejvyšší soutěž by se měla postupně nafouknout na 16 klubů, ovšem postupně by se mělo všechno vrátit do normálu. Dva kluby pryč, jeden si to rozdá v baráži s vítězem první ligy a tak se pojede už ve čtrnácti dál. Hezky postaru s baráží. Jen si říkám, hlavně, aby se tak stalo.

Český hokej nemá tak kvalitní a širokou základnu, aby se hrálo s šestnácti kluby natrvalo. Protože když víte, jak to v prostředí chodí, mohou se svazové vize překládat v leckteré organizaci klidně takhle: Máme, co jsme chtěli, no a dva roky? To je času dost. Beztak si už soutěž bude řídit APK, takže se dá prosadit leccos. Klidně liga v šestnácti klubech, hlavně, ať nespadneme my.

To je věc, které se trochu bojím. Kvalita totiž v tomhle počtu klesne. Přechodně, na chvíli? Aby se nepohřbily některé kluby? Ano, to dává smysl. Nastálo to přijít nesmí. Protože pak by se začala pomalá vražda nejvyšší soutěže i českého hokeje. Extraliga má být pro vyvolené a jak je vidět v NHL, v zámořských juniorkách, v KHL i dalších evropských soutěžích, v tuhle chvíli český hokej nemá příliš exportního zboží.

Tohle období mu ale může pomoci, aby se změnil. Zrušení sestupu dává klid na koncepční práci. Jen je tam vykřičník, že termínem „klid na práci“ nikdy nesmíte maskovat neschopnost, což se dokonale ukázalo v první lize. Nejdřív zrušení sestupu a pak velké sliby, jaký to bude mít efekt při zapojování mladých hráčů. Houby! Pouze si neschopné kluby oddechly, že se nesestupuje a jelo se dál ve stejném režimu.

Mládí není zásluha. Kdo je kvalitní, místo si přeci vždycky získá. Mladý si musí počkat ve čtvrté lajně... A že jste na soupiskách našli podprůměrné třicátníky, místo aby kluby představily koncepci, jak omladit, pracovat s talentem? Co dát mladým hráčům taky někdy naději, že se každé léto rvou o tři volná místa? Svaz si všiml a zuřil. Ale bylo už pozdě. Vyhrála česká lenost a pohodlí.

V extralize tohle hrozí taky. Hodně lidí se může ohánět tím, jak je zrušení sestupu správné pro rozvoj hokeje, že teď se konečně nebudou kupovat podprůměrní cizinci a kluby v suterénu nebudou zbrkle přeplácet jména. Místo toho přijde čas budovat. OK, tak schválně. Hlavní je, aby se taková věc opravdu děla.

Neříká se pravda. Nebo ano, leda na záchodě šeptem

Problém je, že v hokejovém prostředí pořád vládne faleš, plus taky zmatek. V první řadě, je docela legrace, když vlastně nikdo nepřizná, že se během sezony rozjela akce se zrušením sestupu. Chybí chlapské gesto, že já jsem ten velký lev, který se hrdě hlásí ke svému názoru. Netrefil jsem se, ale myslel jsem to tak a tak.

Najednou se v rozhovorech každý dušuje, že nic takového nebylo na programu. Jenže bylo. Hodně ostrý vítr fičel z Moravy. „Vím, kdo byl iniciátorem změn, vím, kdo byl jak radikální v otázce uzavření soutěže, a teď se ti samí v médiích tváří, jako by o uzavření slyšeli poprvé. Z toho jsem až znechucen. Ti lidé nedokážou držet slovo a svoje stanovisko,“ pronesl například i boss Mountfieldu Miroslav Schön. Jemu můžete vyčítat leccos, ale jednu věc ne. Pokud má názor, byť kolikrát extrémní, řekne ho. Stojí si za ním, i když je osamocen.

Pak máte manažery s daleko lepším PR, kterým hokejová obec věří víc. A ti v zákulisí rozjedou špinavou hru se změnou pravidel během rozjeté soutěže a nakonec veřejně ani nepípnou. Se svazem měli jednat o převzetí ligy pod APK Aleš Kmoníček, Jiří Šlégr a Jaromír Jágr. První sedí v kanceláři už dlouho, mluvil rozumně, několikrát zdůraznil, že pro něj je zrušení sestupu klidně téma, ale ne hned. Vše se musí dobře připravit, nachystat, kluby si musí nachystat aparát, aby převzaly soutěž od svazu zpátky. Nic překotného, vše postupně chystat. Potíž je, že jeho hlas nebyl slyšet tolik. Víc se vnímala slova Jiřího Šlégra s Jaromírem Jágrem, bývalé a současné hráčské hvězdy. Oba se do toho místy zamotali.

Až se všechno svezlo do režimu: Zlý Jágr chce zavřít ligu hned, aby nesestoupilo jeho Kladno. Stokrát jste mohli říct, že tohle je blbost, po sto prvé jste pak slyšeli, že to tak je. Samozřejmě, že by se asi nebránil, vy taky ne, kdyby vám hrozilo, že se zbourá vaše říše a ostatní zatlačí i pro vás. Jenže to se právě nestalo. Ve výsledku všechno vypadalo, že Jágr chce měnit pravidla.

Žádná podpora se nekonala. Tady je ještě jednou Miroslav Schön: „Vznikla jistá dohoda mezi některými kluby v otázce dalšího postupu, ovšem dnes to samé stanovisko jako na začátku hájí Kladno a Hradec. Možná Litvínov s Jiřím Šlégrem. To je všechno.“ A tohle je právě problém hokejového prostředí. Neříká se pravda. Nebo ano, leda na záchodě šeptem, kde vás nikdo neslyší. Ve veřejném prostoru ne. Proč? To je záhada.

A nakonec se celá kauza se zrušením sestupu zvrhla ve zmatenou anketu hráčské asociace, která sice ukázala pomalu bublající sílu, když sehnala hodně hlasů proti totálnímu uzavření extraligy a na tiskovou konferenci přivedla hvězdy typu Milana Gulaše, Radka Smoleňáka nebo Michala Řepíka. Jenže hráčů se ptala na otázku, která vůbec nebyla ve hře. Jestli jsou pro, nebo proti UZAVŘENÍ extraligy, tedy se jejich dotaz týkal i zrušení postupu. Najednou si Dominik Hašek v jejich prohlášení vyjadřoval, jaká by byla chyba, kdyby se rušil postup do extraligy. Silné to bylo, ano. Jenže i šíleně zkreslené.

Zásadní bylo, že se v rozjeté sezoně zrodil plán o změně pravidel a zrušení sestupu. To je věc, která nebyla fér.

Teď je to jiný případ. Kluby dostanou od svazu, který extraligu stále řídí, klidně zelenou, aby dva roky nepadaly. Uklidnily se v těžké době, začaly pracovat koncepčně. Ano, může to být i krok, který v českém hokeji třeba něco nastartuje. Nebo taky neudělá vůbec nic, jen sníží platy a všechno zůstane při starém. Záleží, jak k němu šéfové klubů přistoupí.