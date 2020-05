Hradec posílil o dva beky, hledá se ještě útočník. Rosandič míří do Liberce | iSport.cz

Trenér Mountfieldu HK Vladimír Růžička na střídačce během předkola play off • Barbora Reichová / Sport

Trenér Hradce Králové Vladimír Růžička si již vybral kolegy do nového realizačního týmu. Pomáhat mu bude bývalý bijec David Kočí a Daniel Branda, někdejší hráč Slavie, který zkušeného kouče dobře zná • twitter.com/@MountfieldHK

Jérémie Ouellet-Blain přestoupil ze Sparty do Hradce Králové • Martin Sekanina/CNC

Defenzivu hokejistů Hradce Králové posílili Kanaďan Jérémie Blain ze Sparty a Bohumil Jank z Plzně. Osmadvacetiletý Blain působí v extralize dva roky od příchodu z Innsbrucku z EBEL. O rok mladší Jank se vrací do Mountfieldu po téměř čtyřech letech poté, co na konci ledna 2016 zamířil do Třince.