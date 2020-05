Hádali byste jí 46 let? • Foto Instagram

Je to unikátní dílo, ale že dokument o poslední sezoně legendárního Michaela Jordana zasáhne i pornobranži, to nikdo nečekal. Ale stalo se - a na svědomí to mají Dennis Rodman (58) a Carmen Electra (48).

Čtvrtý díl série totiž lehce zabrousil do jejich vztahu. To když si rebel Rodman uprostřed sezony NBA vzal v Chicagu na dva dny volno a zmizel pařit v Las Vegas. „Byla jsem tam s ním. Rozjelo se to. Mejdan začal. Obcházeli jsme restaurace, bary, noční kluby,“ vzpomíná Carmen.

Ze dvou dnů byly najednou čtyři. „Pak někdo zaklepal na dveře. Měla jsem kocovinu a leželi jsme nazí na zemi. Byl to Michael Jordan. Já se radši schovala za gauč,“ dodává bývalá playmate a herečka známá třeba z Pobřežní hlídky. „Musel jsem ho vytáhnout z pelechu,“ potvrdil Jordan, že si pro spoluhráče dojel a odtáhnul ho trénovat.

Tahle krátká epizoda ze života extravagantní dvojice a pár současných záběrů na Electru, které to i v 48 letech dost sekne, stačily způsobit pěkný poprask na stránkách s nestydatými videi. „Po odvysílání dílu došlo k více než 1,7 milionu vyhledání obsahu s Carmen Electrou. Přitom její denní průměr je jen 1500 hledání,“ oznámil jeden z provozovatelů stránek pro dospělé.

To, co mezi videi ke svému zklamání zvědavci nenašli, byl příběh, kterým se dodatečně ještě pochlubila Carmen. „Jednou měli Bulls volno a Dennis řekl, že má pro mě překvapení. Zavázal mi oči, a když mi je rozvázal, stáli jsme v tréninkové hale klubu. Bylo to šílené. Měli jsme sex úplně všude – u fyzioterapeutů, v posilovně, na palubovce. Upřímně, nemyslím si, že kdykoliv v životě tam makal jako tehdy,“ smála se vnadná modelka.