Slováci slyšeli: Máte nej ligu na světě. Česko v pozadí i kvůli Plzni a Slavii | iSport.cz

Slovenská fotbalová liga je plná mladíků. Podle průzkumu CIES Football Observatory jsou naši východní sousedé v nasazování hráčů, kteří ještě nedovršili 22 let vůbec nejlepší na světě. Česká FORTUNA:LIGA je v tomto ohledu hluboko pod tou slovenskou. Kdo ale z tuzemských prvoligových celků dává nejvíce prostoru mladíkům a kde naopak hráči do 21 let příliš minut neodehrají?

CIES Football Observatory, celosvětově uznávaná výzkumná skupina v rámci nezávislého Mezinárodního centra sportovních studií (CIES) se sídlem ve švýcarském Neuchatelu, přišla s novým průzkumem, ve kterém se zaměřila na to, jak jsou do zápasů v nejvyšších soutěžích po celém světě nasazováni hráči do 21 let. V něm porovnala 1292 klubů z 93 zemí a vyhodnotila procentuální podíl hráčů mladších 22 let, respektive spadajících do kategorie U21, podle počtu odehraných minut v sezoně 2019/2020, konkrétně v roce 2019 (do 1. ledna 2020).

Podíl hráčů U21 na hřišti ve světových ligách 1. Slovensko (29 %) 2. Nový Zéland (28,8 %) 3. Irsko (28,8 %) 4. Estonsko (28,6 %) 5. Lotyšsko (28,6 %) 6. Nizozemsko (27,9 %) 7. Jamajka (27,3 %) 8. Moldavsko (27,2 %) 9. Černá Hora (26,7 %) 10. Singapur (25,9 %) ... 62. Česká republika (11 %)

První místo v studii obsadila slovenská Fortuna liga, ve které mladíci strávili na trávnících 29 procent hracího času. Druhá skončila novozélandská Premiership a třetí irská Premier Division. „Průzkum verifikuje to, co dlouho prezentujeme. Naše liga je mladá, dravá, plná perspektivních fotbalových talentů. V současnosti v ní je více než čtyřicet procent hráčů, kteří mohou reprezentovat svou zem v kategorii do 21 let. V roce 2019 z nich byla většina stabilní součástí kádrů svých mužstev,“ poznamenal pro fortunaliga.sk výkonný ředitel slovenské Unie ligových klubů (ÚLK) Michal Mertinyák.

Vůbec největší prostor dostávají mladí fotbalisté v týmu DAC 1904 Dunajská Streda, kterému v celosvětovém žebříčku, jenž opanoval novozélandský celek Wellington Phoenix (93,3 %), patří 19. místo s 50,3 procenty. Více jak polovina hráčů Dunajské Stredy, bereme-li ty, kteří trávili čas na hřišti v zápasech, může nastupovat za reprezentace U21. „Výchova talentů je součástí naší klubové DNA. Úspěchy v posledních letech ukazují, že dokážeme udržet správný balanc mezi zaměřením se na mladé hráče a výsledky,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel DAC Jan Van Daele.

Česká soutěž na tom v dávání prostoru mladým tak dobře jako slovenská není. V tuzemsku strávili fotbalisté pod 22 let na hřišti pouze 11 procent herního času. Z 93 zkoumaných lig to znamená až 62. místo. Ještě hůře na tom ale jsou například bundesliga (9,8 %), Premier League (8,5 %), Série A (7,7 %) i La Liga (7,0 %).

Z mužstev české FORTUNA:LIGY dostávají podle CIES mladí nejvíce prostoru v zápasech v Mladé Boleslavi, kde odehráli 24,2 procenta herního času, a Jablonci (20,5 %). Podíváme-li se na opačný pól výzkumu, tak vůbec nejméně času odehráli v duelech hráči kategorie U21 v Plzni (1,9 %), ve Slavii (2,6 %) a Baníku (3,9 %).

Překvapily vás výsledky studie CIES? Sděltě nám svůj pohled na ně v nových diskuzích iSport.cz.