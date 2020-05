Do těchto výkonů jí ještě něco chybí, ale fanouškovskou základnu má již dnes úctyhodnou a není se čemu divit. Sama tvrdí, že neví, kde se označení pro nejvíc sexy atletku vzalo a sport je pro ni jasnou prioritou.

Zároveň se ovšem nebojí na sociálních sítích aktivně zásobovat fanoušky spoustou fotek své sošné postavičky. Její popularita je tak zcela pochopitelná a sponzoři si mnou ruce.

Zatím má Alica za sebou především juniorské úspěchy s německou štafetou na 4x400m. Je držitelkou stříbrné medaile z evropského šampionátu do 20 let v roce 2017 a bronzu z evropského šampionátu do 23 let v minulém roce.

Aktuálně je cílem její snahy probojovat se na olympijské hry do Tokia. Proto se také velmi těšila na možnost opět začít naplno s tréninkem, která se naskytla po uvolnění opatření proti koronaviru.

„Konečně mohu zase trénovat na dráze. Jsem tak šťastná, že je opět možnost trénovat na stadionu, i když počasí nebylo na trénink ideální,“ sdělila svým fanouškům a přidala fotografii ve sprinterském outfitu.