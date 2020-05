Hvězdná biatlonistka Gabriela Koukalová, kterou do Koreji nepustily svalové problémy s lýtky, na svém oficiálním facebookovém profilu popřála ostatním sportovcům hodně štěstí. • Facebook.com

Málokterý sportovec zvládá život bezprostředně po konci profesionální kariéry tak, jako biatlonistka Gabriela Koukalová (30). Teď dvojnásobná mistryně světa září štěstím jako nikdy! Co ji nabíjí?

Jaro má na slavnou sportovkyni blahodárný vliv. Sama během něj kvete jako sasanka. Důkaz? Víkendová procházka romantickou krajinou. „Protože jsem pojala neděli odpočinkově, jak se patří, tak se ozývám až dnes nabitá krásnou energií z přírody a láskou od své rodiny,“ vyznala se ve svém posledním příspěvku na Facebooku.

Mezi rostlinkami, rozkvetlými stromy a pějícím ptactvem našla sama sebe! „V takových chvílích jsem nejbohatší ve svém srdci. Jsem za to moc vděčná! Ke štěstí mi nic nechybí,“ ujistila svoje virtuální příznivce. „Doufám, že jste se měli stejně dobře jako já a těšíte se do všeho, co Vás v nadcházejících dnech čeká,“ dodala v rozjařené zdravici.