Biatlon Nové Město bez diváků? Rána, gesto na oko, říká Krčmář | iSport.cz

Když se doslechl o rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o uspořádání biatlonového SP v Novém Městě na Moravě bez diváků, na svém Instagramu to přirovnal k sexu bez orgasmu. „Jsem z toho rozpačitý a myslím, že pro všechny české závodníky je to docela rána. Závodění je tu krásné a bez diváků to bude pro nás obrovsky těžké,“ povzdechl si Michal Krčmář. Jenže co se dá dělat.

Zažil jste někdy situaci, která vás tedy teď v Novém Městě potká?

„Úplné prázdno asi ne. Samozřejmě, jsou svěťáky, kdy těch diváků nebylo mnoho… například před třemi lety v Koreji… ale i tam byli aspoň na cílové rovince a něco se dělo. Snažím se to rozhodnutí pochopit a přijmout, ale zatím se mi nedaří na to adaptovat. Těšil jsem se na to i proto, že se mi MS v individuálních závodech moc nepovedlo a tady jsem měl to své vnitřní nastavení zazávodit si před vlastními fanoušky. Trpké na tom navíc je, že Nové Město má zapsané maximální divácké rekordy. Teď ale bude mít i ten opačný rekord – podnik, kam nepřijde vůbec nikdo.“

Jaký je na to tedy názor? Vidíte to jako nezbytnost nebo jako pojistku proti něčemu, co by se teoreticky mohlo stát?

„Chápu, že je to těžké rozhodování, ale za mě je to rozhodnutí zbytečné. Když si představíme, kolik lidí jde v Praze denně do nákupního centra, tak je to mnohdy i víc než 30 tisíc za den. Ta kumulace lidí na veřejných prostorech je obrovská a do toho sem proudí ze zahraničí mnohem víc lidí, než přijde do Nového Města na svěťák. Nebo další příměr: V Německu je ten koronavir už o něco dřív a o víkendu se přesto normálně hrála ligová kola v Bundeslize, kam chodí na stadion 40 až 70 tisíc lidí. Prostě to běží dál.“

Čili?

„Za mě je to polovičáté řešení, které neřeší šíření koronaviru po republice. A polovičaté je z toho důvodu, že nikde jinde nebyla dosud zavedena jiná opatření a vše běží normálně dál. Dotklo se to jen této akce, která je jedna z největších v republice a přijde mi to jen jako gesto udělané na oko. O to víc, že třeba ani nikdo neřeší, že přijedou týmy ze třiceti různých států světa.“

Ta varianta přesto už visela ve vzduchu od minulého týdne. Bál jste se jí trochu?

„Ano, za mě byla tohle nejhorší varianta. Kdyby se to zrušilo celé, dobře, chápu to. Kdyby se to naopak jelo, tak zase super. Ale když se to nezruší a jede se to bez diváků, tak je to pro závodníka asi ta nejhorší možná věc.“

A když se pak v neděli objevily zprávy o prvních třech nemocných v Česku, tušil jste, že by k tomu mohlo dojít?

„Trochu jsem se toho bál, že se tím ta šance zhoršila. Ale tím jak jsem to četl, tak ty případy byly docela dobře podchycené i v okolí. Stále jsem si proto v sobě choval naději, že to bude v pohodě. Chápu tedy, když i někdo řekne, že je tohle zodpovědné rozhodnutí, a kdyby se projevil byť jeden případ, tak všichni budou říkat, jak to tehdy bylo špatné rozhodnutí…. za sebe, z pozice závodníka, který má rád tu atmosféru, ale říkám, že je to pro mě zklamání.“

Rozebírali jste to pak i s ostatními kolegy s reprezentace?

„Ne, o tom jsme se nebavili. Nicméně, co jsem v našem týmu zaregistroval, tak si nikdo ani moc nepřipouštěl, že by se to mohlo rušit nebo jet bez diváků. Tím je to pro nás o to větší šok. O to víc, že se o víkendu normálně odehrály fotbalová a hokejová ligová kola, kam přišly další desítky tisíc fanoušků.“

CO ŘEKLY SVĚTOVÉ HVĚZDY

GABRIELA KOUKALOVÁ

„Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla, že se Světový pohár biatlonistů v Novém Městě na Moravě uskuteční bez přítomnosti diváků. Zpráva, která nás bohužel nikoho nepotěšila. Vzhledem k aktuální situaci ale asi musíme toto rozhodnutí respektovat, protože bylo učiněno s ohledem na zdraví všech fanoušků a závodníků, což je určitě na prvním místě. Je mi líto závodníků, protože závody bez diváků nejsou závody v pravém slova smyslu. Konkrétně v Novém Městě, které mám spojené s nejhezčím závodem mé kariéry, a to z velké části právě díky divákům. Věřím, že není všem dnům konec a že si to v budoucnu v NM ještě všichni užijí, jak biatlonisté, tak my diváci, a to i s medailovou radostí.“

JOHANNES THINGNES BÖ

„Je to velká rána přijet do Nového Města, kde nebudou fanoušci. Vydobyli si tam v rámci Světového poháru velké renomé právě kvůli obrovské divácké kulise desítek tisíc fanoušků na tribunách i podél tratí. Zároveň se dají snadno pochopit důvody, proč se úřady takto rozhodly v době, kdy země má první případy nákazy. Člověk si pak uvědomí, jak je věc vážná, když se přistupuje k takovýmto rozhodnutím.“

TARJEI BÖ

„Divácká atmosféra je v Novém Městě nejlepší v celém Světovém poháru. Často tam neslyšíme ani vlastní dech, když přijíždíme na střelbu.“

MARTIN FOURCADE

„Nekonzistentnost kolem koronaviru pokračuje. Čeští fanoušci nesmějí na závody, zároveň ale není problém to, že tam přijede celá biatlonová karavana, která ani ne čtrnáct dnů předtím byla v Itálii.“