Judista Lukáš Krpálek dorazil na galavečer 100 let českého sportu s manželkou Evou • Michal Beránek (Sport)

Hrdá manželka Lukáše Krpálka. Co svému judistovi schovává pod smajlíkem? • Instagram

Je to otužilec. A možná i nudista. Eva, manželka Lukáše Krpálka (29), navnadila fanynky fotkou od Mumlavských vodopádů, na které to vypadá, že se její šampion v judu cachtá v ledové vodě na Adama.

Říčka Mumlava pramenící na hřebenech Krkonoš má teď na jaře k vodě teplé jako kafe asi stejně daleko jako namakaný – 115 kilogramů vážící – Krpoš k postavě dostihového žokeje. Přesto se v ní olympijský šampion z Ria smočil a z obrázku, kterým se paní Eva pochlubila na Instagramu, se mohlo zdát, že úplně nahý. „Moje,“ stálo na přelepce přes jeho intimní partie.

Což o to, průvody turistů kolem přírodní atrakce kousek nad Harrachovem by to určitě ocenily. Nicméně sám Lukáš na svém profilu zkazil manželce švandu, když zveřejnil originál fotky, na které stojí pod vodopádem v trenkách.

„Neděle ještě před námi, ale už teď to byl krásný víkend,“ pochvaloval si čas strávený v Krkonoších. Krpálek se před týdnem po dvou měsících vrátil v kimonu na žíněnku a jeho světlem na konci tunelu je mistrovství Evropy v Praze, které bylo přeloženo na listopad.