Krpálek má za sebou kemp v Paříži. Vypadá nabitě, chválí si kouč | iSport.cz

Nejdřív přišla nemoc, potom lekce z pokory, když se unavený Lukáš Krpálek na kempu v Izraeli s protivníky těžce trápil. Minulý týden v Paříži, kde značná část světové špičky zůstala po předchozím grandslamovém turnaji, už byl ale český šampion znovu v ráži.

„Na kempu byl výborný. Byl tam takový dobrý náboj a obrovské nasazení. Trošku bych to přisoudil jeho vylepšenému zdravotnímu stavu,“ hodnotil reprezentační šéftrenér Lacina. „Občas trošičku brečí, že se ty paštiky, ti tlustí obři, blbě házejí. Ale nikdo neříkal, že se paštiky budou házet lehce.“

ME v judu v Praze (1.-3. května)

Zatímco na předchozím kempu v Izraeli ještě Krpálek nebyl plně zotaven z předchozí nemoci a následného tréninkového manka, v Paříži si to užíval.

„Dal klidně deset randori, tréninkových zápasů, v kuse,“ pochvaloval si Lacina. „Teoreticky by měl mít každý po dvou randori pauzu. Ale on to takhle dělal vždycky. Když je při chuti, jde to všechno v řadě. Většina lidí by to nedala, nebo by byla druhý den hodně špatná. A on to dal v jeden den hned dvakrát.“

Krpálek má účast na olympiádu v Tokiu jistou, a má tak prostor si jarní přípravu upravit podle svého. Jeho prvním turnajem roku bude dubnové Grand Prix v Antalyii, první květnový víkend ho pak čeká úvodní vrchol sezony – mistrovství Evropy v pražské O2 areně.

„Zdá se, že se do toho dostává, i po technické stránce to bylo mnohem lepší než v Izraeli,“ hodnotil Lacina. „Ale na kempu byli výborní všichni. I ostatní reprezentanti to absolvovali bez omezení a velice dobře.“

Další členové národního týmu musí ještě o nominaci bojovat. V dobré pozici je David Pulkrábek, který však také dohání tréninkovou pauzu po nemoci. Proto nebude startovat ani na víkendovém grandslamu v Düsseldorfu.

„Měl třítýdenní antibiotika. Technicky je na tom velice dobře, ale fyzicky na tom ještě není optimálně, ke konci tréninků toho má dost,“ vysvětluje Lacina.

V Düsseldorfu bude startovat šest reprezentantů, včetně další velké olympijské naděje Davida Klammerta, který je v kategorii do 90 kilogramů v olympijském žebříčku těsně nad čarou.

„Je v dobré formě a vypadá nabitě,“ líčí Lacina. „Soustředíme se na přípravu a dobrý výkon, protože jedině maximální výkon může přinést potřebný klid.“