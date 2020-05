Ke Karolíně Plíškové New York pasuje • Instagram

Manželé Michal Hrdlička s Karolínou Plíškovou v New Yorku • Instagram

Tenistka Karolína Plíšková se vydala na procházku do lesa. • Instagram/karolinapliskova

O svoji tenisovou lásku Karolínu Plíškovou (28) se musí postarat nejen jako manžel, ale i coby její manažer. A v době koronavirové krize to Michal Hrdlička (31) nemá vůbec jednoduché.

Máte poslední měsíce fofr, nebo se nudíte?

„Samozřejmě pracovně je to úplně jiné než normálně. Neřeší se aktuální věci, jako jsou hotely, letenky, přemísťování našeho týmu, což bývá docela náročné, protože každý pochází z jiné země. Teď se věnuji plánování turnajů po Česku a komunikaci s partnery v rámci toho, co jim můžeme nabídnout místo klasického plnění v rámci zápasů.“

Jak se zavděčíte sponzorům, kteří nyní nejsou vidět v akci na kurtu?

„Snažíme se vymyslet jiné věci, většinou přes sociální sítě. Třeba pro Filu se budou fotit Karolíniny oblíbené outfity, dělají se online rozhovory. A bavíme se spíš do budoucna, jakým způsobem jsme schopni výpadky kompenzovat. Jsme samozřejmě připraveni udělat nějaké kroky v rámci kompromisu a třeba nad rámec plnění.“

Firmy krachují. Přišli jste i vy o nějakého sponzora?

„Omezili jsme spolupráci s Českými aerolinkami, které byly jedním z hlavních sponzorů. Ty to zasáhlo naplno a bojují o holé přežití. Nicméně oni deklarovali, že pokud se podaří jejich společnost zachránit a vše se vrátí do normálu, že se zase ke spolupráci vrátíme.“

Až se začne hrát, jakou budete mít v lóži kšiltovku místo dosavadních Smartwings?

„To je pravda, v tuhle chvíli je místo na čepici volné.“ (smích)

Bude teď obecně těžší získávat do tenisu sponzory?

„Určitě. Dost možná to ovlivní i dotace turnajů, peníze se budou shánět daleko hůř. Na druhou stranu si myslím, že to bude jako třeba u trhu s nemovitostmi. Pokud máte lukrativní nemovitost na dobrém místě, tak ta si kupce vždycky najde. Bude-li sportovec předvádět dobré výkony, pak o něj bude i dál velký zájem.“

Jak moc velké problémy vám coby »týmu Plíšková« způsobila pandemie po finanční stránce?

„Musí se úplně obejít bez příjmů, což je velký rozdíl oproti jiným sportům. Ve fotbale mají hráči sraženy platy třeba o dvacet procent, tenisté jsou teď na nule.“

Ale Karolína je přece za vodou!

„Jistě, můžeme se bavit o tom, že hráčky z první desítky už peníze vydělané mají, mají nějaký finanční polštář a nemusejí řešit existenční problémy. Na druhou stranu jsou na vrcholu formy a každý týden přicházejí o obrovské peníze, miliony. Horší hráčky sice rezervy nemají, ale zase by nejspíš tolik nevydělaly, tudíž o tolik nepřicházejí. Jsou na to dva úhly pohledu.“

Výrazně se ale snížily náklady, odpadlo cestování. Propadly vám i letenky?

„Nepropadly, jen jsme kupovali jednu novou navíc, když se Karolína vracela z Ameriky, aby to stihla včas před rušením letů. To byl jediný extra výdaj během pandemie, jinak je pravda, že náklady jsou menší. Necestuje se, trenéři byli doma.“

Jak je teď platíte? Vy přece preferujete odměny za odvedenou denní práci, nikoli měsíční fixní plat.

„Ano, máme to na bázi týdenních nebo denních odměn. Ale tím, že pracovali na dálku a posílali plány, jsem jim platil alespoň nějakou částku. Se všemi jsme v dennodenním kontaktu, už se sem sjíždějí. Obecně je ale teď plánování složité.“