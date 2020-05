Kráska Benešová je volná. Koho hledá a jak řešila rozvod s láskou z Wimbledonu?

Mohl to být hollywoodský příběh - na travnatých kurtech slavného Wimbledonu si pár Iveta Benešová a Rakušan Jürgen Melzer dokráčel v roce 2011 až pro grandslamový titul. A navíc se zrodila láska! O rok později už přišla pohádková svatba, v roce 2015 ale kruté vystřízlivění.

„Už je to pět let, dávno jsem ho překonala. Měla jsem špatné dva tři měsíce, pak už jsem byla v pohodě,“ vzpomíná na těžké období Benešová, která by se rodině nebránila, ale do ničeho se nehrne. „Nemám ráda vztahy, které slouží jen jako záplata, něco dočasného, aby člověk nebyl sám. Stejně by se rozhlížel jinde. Věřím, že ten správný člověk přijde ve správný okamžik. Důležitější je pro mě, jak se s ním budu cítit, jaký bude uvnitř a ne navenek,“ popisuje pro Sport.

„Ze svých přešlapů a chyb, kdy jsem si pustila do života lidi, kteří tam vůbec neměli figurovat, jsem se poučila. Vím, jaké partnerství hledám, s jakými hodnotami a prioritami. A to je důležité,“ má jasno vítězka dvou turnajů WTA v singlu a 14 v deblu.

Na wimbledonský triumf, kde se zrodila láska s Melzerem, prý nejdřív nevzpomínala příliš ráda. „Měla jsem to v sobě, nevzpomínala jsem na to ráda. Jsou to normální lidské pocity. Ale s odstupem času už to beru jinak. Prostě jsme to spolu vyhráli a navždy jsme vítězové Wimbledonu. To každý říct nemůže.“