Jeho manželce Ester (27) nečekané koronavirové »prázdniny« rozhodně neubraly na šarmu. Však také nezahálela a sportem zušlechťovala svoji už tak dokonalou postavu. A parťáka jí při výbězích i cyklotoulkách českou krajinou dělal muž jejího srdce!

Výsledek? Modelka fanoušky na Instagramu potěšila žhavým obrázkem, na níž je ještě víc sexy než kdykoliv předtím. Jen v růžové košilce a červené podprsence by si klidně mohla popěvovat slavnou odrhovačku z devadesátých let: „Kdekdo se na mě usmívá a to tu zvykem nebývá, i když to není na camping, stejně je to prima, že jsem pink.“