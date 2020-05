Přebolel už vás konec v UFC, která vám nenabídla další smlouvu po čtyřech prohrách?

„Něco bylo špatně a asi to tak mělo být. Nezlomilo mě to, je mi pětadvacet a ještě není konec! Ve 23 letech jsem byla v UFC v bantamové váze (do 61 kg) třináctá. Pak jsem přešla do nižší (do 56,7 kg), kde mi to nesedlo, takže se nyní vracím a chci získat zpět vše, o co jsem přišla. Na druhou stranu, uvědomění za to stálo. Kdybych poslední zápas vyhrála, asi by mi nedošlo, že je něco blbě. Doufám, že si zápasy zase půjdu užít. Do teď jsem pořád myslela na to, abych shodila, ale pak jsem se nemohla soustředit na boj.“

Jaké byly první pocity, když jste zjistila, že v UFC končíte?

„Tou dobou jsem měla za sebou hodně špatné období, umřel mi děda, s čímž jsem se tenkrát vyrovnávala. Přebilo to i neúspěch v práci. Proto mi to spíš dochází až teď. “

A pocity? Mrzí vás to zpětně?

„Ani ne. Když jsem byla světová třináctka, v Česku mě nikdo neznal. Nyní mohu začít znovu a udělat to líp. Věk na to mám, ale potřebuju se znovu nastartovat.“

Tušila jste po poslední prohře, že se s UFC budete muset minimálně na nějakou dobu rozloučit?

„Ten zápas už tolik neznamenal. Navíc je to lepší, nechtěla bych v současné době jít do boje s nějakou borkou z UFC, když mám za sebou čtyři porážky. S takovou bilancí je nepříjemné nastupovat proti těm nejlepším. Takhle si mohu spravit chuť, chytnout nový impuls a dravost.“

Ještě před vaším koncem v UFC se ozývaly hlasy, že jste Příbram přerostla a měla byste trénovat v zahraničí. Tvrdili to i Karlos Vémola či Viktor Pešta. Co na to zpětně říkáte?

„S odstupem času vidím, že asi měli pravdu. Mám už domluvené i místo na trénování v Americe.“

Kritika zněla také na vašeho trenéra Ladislava Erdélyiho. Budete s ním ve spolupráci pokračovat?

„Ten je se mnou od začátku a zná mě. Rozhodně by nebylo fér se jej zbavit.“

V UFC jste vydělala zhruba 5,5 milionu korun. Chybí teď takhle vysoké příjmy?

„Jenže já MMA nedělám kvůli penězům, ten sport mám ráda. Musím sice z něčeho žít, jelikož nechodím do práce, ale jsem v pohodě, když vyjdu.“

Těšíte se, že budete konečně zase zápasit?

„Ano, ale ani jsem neměla žádnou delší pauzu, jelikož jsem byla v UFC zvyklá bojovat dvakrát ročně. Líbí se mi možnost teď zápasit častěji.“

V projektu UNDERGROUND jste díky působení v UFC jasná favoritka. Vnímáte to?

„Když přijde jedna dobrá rána, spadne každý... Dám do toho maximum, a když to nevyjde, nedá se nic dělat. Favoritkou ale nejspíš jsem. Jinak jsem ráda, že OKTAGON s tímto formátem přišel.“

Jak jste se během karantény udržovala?

„Bylo to náročné, protože jsem nemohla do gymu a neměla jsem sparing partnery (na tréninkový boj). Dokonce jsem si doma v Příbrami vybudovala malou tělocvičnu. Mám i olympijskou tyč, se kterou mohu dělat všechno.“

Co jiného jste dělala, když jste zrovna necvičila?

„Pracovala jsem na zahrádce a pomáhala jsem babičce, které jsem vozila nákupy.“

Zahradničení je váš koníček?

„Dost mě to chytlo. Pěstuji papriky, rajčata, mám tam i spoustu kytiček a bylinek. Rostou krásně.“ (úsměv)