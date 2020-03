České a slovenské MMA tleská Dvořákovi. Co řekli Vémola či Végh? | iSport.cz

David Dvořák má za sebou vítěznou premiéru v UFC • FOTO: Profimedia.cz Nejkrásnější den mého života – těmito slovy popsal David Dvořák pocit z vítězství při premiéře v UFC. V hlavním městě Brazílie dokázal překonat tamního ranaře Bruna Silvu na body. Z úspěchu českého bojovníka v nejslavnější lize světa mají radost i další hvězdy tuzemské MMA scény. Jako například Karlos Vémola, Machmud Muradov, Attila Végh, Michal Martínek, Petr „Monster“ Kníže a další.

Karlos Vémola (MMA zápasník, první Čech v UFC) „David odvedl skvělý výkon. Byl fyzicky lépe připravený než Brazilec. Jsem moc rád, že mu to dali, protože američtí komentátoři odhadovali, že první dvě kola jdou za soupeřem. Třetí kolo David urval na pána, bylo to bravurní. Vyhrát v Brazílii proti domácímu, to je veliký úspěch. Co se mi taky líbilo, že všichni favorizovali Bruna Silvu v boji na zemi, ale on Davidovi na zemi vůbec nic neudělal, vůbec ho neohrozil. Jen tak dál, tohle byl super začátek, přitom s těžkým soupeřem. Když bude David takhle pokračovat dál, tak udělá ve své váze skvělé výsledky. Škoda jen, že si svůj první výkon neužil před diváky, tak jak to k UFC patří, ale to nevadí, vítězství je doma, a to se počítá. Mám radost.“

Machmud Muradov (zápasník v UFC) „Je to veliký úspěch pro celé čeké MMA. Snad Jiří Procházka taky vyhraje svou premiéru. David je první Čech, kterému se to podařilo. Je skvělé, že jde MMA v Česku a Slovensku takhle nahoru. Je to prostě dobrý! Když my budeme dál takhle vyhrávat, tak to bude veliký krok pro české MMA a bude nás tam víc a víc. Lidi o nás budou vědět. První kolo bylo pro Davida těžké, byl otřesený, ale hezky to zvládl a myslím, že je ve výsledku super, že tam nebyli fanoušci. Víme, jak v Brazílii fanoušci fandí. Super úspěch, gratuluji mu!“

Petr Kníže (zápasník a trenér MMA) „Dvořák ve své premiéře v UFC předvedl velmi pěkný výkon, kde stihl ukázat mnoho z toho, co umí. Z mého pohledu se jednalo o vyrovnaný zápas, kdy ve druhém kole dominoval David. Ve třetím kole se začala projevovat únava, ale přesto to byl pěkný zápas až do poslední vteřiny. Myslím, že Dvořák ukázal, že má své místo v UFC i přesto, že se zápasilo před prázdnou arénou, což je jistě pro premiéru velice obtížné.“

Jiří Procházka (zápasník v UFC) „Gratulace, je vidět, že se připravil opravdu zodpovědně.“

André Reinders (trenér a bývalý zápasník MMA) „Skvělý zápas pro Davida, nejen z toho pohledu, že předvedl výbornou práci v postoji, obranu proti strhům a vyhrál, ale i z pohledu toho, že si prošel náročným duelem na půdě UFC. Myslím, že tenhle zápas mu dodá hodně sebevědomí do dalších zápasů. Dvakrát byl v ohrožení, poprvé, když inkasoval tvrdý přímý kop na bradu, který jím otřásl, a podruhé, když se mu Brazilec (černý pás v brazilském jiu jitsu) dostal do zad. Obojí ale zvládl perfektně a svým přesným boxem a prací koleny v klinči souboj rozhodl pro sebe. Davidovi jsem vítězství moc přál a gratuluji jemu i jeho týmu, skvělá práce!“

Attila Végh (slovenský MMA bojovník, vítěz Zápasu století) „V sobotu večer jsem to sledoval, těšil jsem se na to. Předvedl velice dobrý výkon, byl to moc pěkný zápas, atraktivní. A zaslouženě vyhrál. Takže veliká gratulace, držím mu palce v dalších zápasech.“

Michal Martínek (MMA zápasník, šampion těžké váhy organizace OKTAGON MMA) „Myslím si, že Dvořák předvedl výborný výkon. Zvládl skvěle nepřízeň této doby a vypořádal se se vším jako profesionál. Vím, jaké to je, zápasit bez lidí a v podmínkách, na které vás nemůže nikdo připravit. Ukázal, že do UFC patří právem a moc mu to přeju a gratuluji. Je super, že české MMA se dostává víc a víc do světa na top úrovních a dokážeme tam dělat dobré výkony. Je to motivace pro mladší generace zápasníků.“

Daniel Barták (trenér MMA) „David předvedl, tak, jak jsme u něj zvyklí z domácího oktagonu, velice kvalitní výkon. Skvělý pohyb, podpořený údery a take down defence. Nebýt závěru prvního kola, kdy inkasoval velmi nepříjemný push kick a následně se musel bránit na zemi, mi přišel po celý zápas o kousek lepší. První kolo šlo za Brazilcem. V druhém Dvořák perfektně přebral take down, kterými domácí zápasník hrozil, a dostal soupeře pod sebe, kde bodoval. V třetím kole nám na chvíli zatrnulo, když si nechal vlézt Brazilce do zad, ale takřka vzápětí nepříjemnou pozici obrátil ve svůj prospěch. Zbytek kola už se vesměs odehrával v klinčích, ve kterých David dominoval a zaslouženě zvítězil. Už teď se těším na Davidův další zápas a jsem zvědavý, koho mu dají. Hádám, že někoho z první patnáctky.“

Viktor Pešta (MMA zápasník) „David předvedl moc pěkný výkon proti velmi zkušenému borci. Největší dojem na mě udělala jeho obrana proti takedownům (strhům) a poté i obrana na zemi. Jeho soupeř má černý pásek v brazilském jiu jitsu, ale i tak na zemi nedokázal udělat vlastně nic. Přihlédneme-li k tomu, že David měl zkrácený čas na přípravu, tak opravdu nezbývá než zatleskat. Těším se na jeho další zápasy.“