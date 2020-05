Kvitová práskla Strýcové: Kdy chce dítě, co po kariéře a jak slavila Fed Cup?

Petra Kvitová se parťačce Barbora Strýcová svěřila i s tím, kdy by chtěla dítě • FOTO: koláž iSport.cz Triumf na prvním turnaji po karanténě oslavila výslechem! Tenistka Petra Kvitová (30) si švihla živý rozhovor s parťačkou Barborou Strýcovou (34) a práskla na sebe řadu zajímavostí. Kvůli cestě z akce O pohár prezidenta ČTS na pražské Spartě dorazila na instagramový pokec do pořadu U Baru o osm minut déle, než bylo v plánu, ovšem lehké zdržení »Česká lvice« fandům vynahradila se vším všudy. Byla totiž velice výřečná! O čem všem mluvila? Relax na molu







51 zobrazit galerii

O karanténě „Nejhorší bylo, že nevidíš rodinu a máš strach někam jít. Jinak je to ale doma super. Spíš ve vlastní posteli, vezmeš si ze skříně, co chceš. Naučila jsem se víc číst knížky, nekoukám tolik na televizi.“

O oblíbeném seriálu „Neběží Ordinace v růžové zahradě 2, protože nemají natočené díly, jsem z toho trošku na větvi. Na Primě je teď novej seriál, takže se v úterý koukám aspoň na to, ale co ty další dny, viď…“

O módě „Nehltám to, oblékám se tak, jak to zrovna cejtim. Většinou nosím džíny, mikinu, nevymýšlím nic extra. Úplně to neprožívám.“

O lacích na nehty „Když nemám barvu na nehtech, tak se cítím nesvá, taková holá. Je to nepříjemný. Musím je mít nalakovaný i na turnajích. Málokdy se mi stane, že nemám. To už je musím mít třeba zlomený.“

O plánech po kariéře „Trošku se ve mně bije, jestli zůstanu, nebo nezůstanu u tenisu. Poslední léta mě začala bavit kosmetika, tak jsem si říkala, že by bylo fajn si jednou udělat salon krásy. Takovej malinkej, ale kvalitní.“

O rituálech před zápasy „Když to vyjde a mám chuť, tak jdu do stejný restaurace. Nesmí se to ale přehánět, pak už člověk řeší jen tyhle věci a říká si: Ježiš, ta sprcha není volná, musím jít do tý druhý. Nebo třeba chodit před zápasem na tu stejnou toaletu, pak jsi úplně vyřízená.“

O založení rodiny „Do pětatřiceti bych chtěla první dítě. Ale co já vím, co bude, nedá se to naplánovat. Určitě ale děti chci, zbožňuju je, jsem třínásobná teta.“

O času v koupelně „Večer trávím v koupelně kolem deseti minut. Čištění zubů, čištění pleti, jedu sérum... Ráno je to kratší.“

O oslavě titulu na Fed Cupu 2018 „Opili jsme se. Po těch nervech stačí málo a je to. Je to potřeba oslavit, třeba nás to už nikdy nepotká, a takhle doma už vůbec ne.“