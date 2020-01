Australian Open | České slzy! Siniaková výprask od Kvitové neustála: Bylo to úplně trapný | iSport.cz

Kateřina Siniaková se vrhá do náruče Barbory Strýcové po svém vydřeném triumfu se Sofií Keninovou • Michal Beránek / Sport

Podávala proti hrozbě potupy, jenže velkou soupeřku měla i sama v sobě. Kateřina Siniaková prohrávala s Petrou Kvitovou 1:6 a 0:5. Vidinu čestného gemu na závěr kratičkého působení v Melbourne ale rozmazaly slzy.

Musela se rychle uklidnit, uprostřed hry se nemohla jen tak na chvíli schovat pod ručník. I tak ale třináctý (a poslední) gem zápasu odevzdala krajance.

„Bylo toúplně trapný. Já jsem nechtěla (plakat), ale to bylo úplně hrozný,“ řekla Siniaková pro iDNES.cz, Radiožurnál a Tenisový svět.

„Myslím, že jsem nehrála špatně, ale Petra všechno zabíjela z druhého míče. Tohle jsem nečekala. Nedokázala jsem najít věc, která by jí vadila,“ přiznala po nejkratším zápase prvního dne Siniaková.

Petra Kvitová svou dominanci potvrdila za 51 minut nejen výsledkem 6:1 a 6:0, ale také jasným poměrem vyhraných výměn 55:25.

Il derby ceco finisce in lacrime!



Kvitova è devastante, Siniakova esce dal campo piangendo😭#EurosportTENNIS | #AusOpen pic.twitter.com/sjqwNQYuye — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 20, 2020

Velké emoce nejsou u Kateřiny Siniakové ničím neobvyklým. Zápasy na kurtu často hodně prožívá, povzbuzuje se, nadává si… Raketa je terčem jak vyčítavých pohledu, tak ran o kurt, ať už na jakémkoli povrchu.

Tentokrát ale bylo jasně vidět, že se v závěru zápasu zlomila, klidný výraz, který dokázala nasadit u sítě při podání rukou, se znovu zlomil při bleskovém odchodu ze stadionu s hlavou v dlani, ani nepodala ruku rozhodčímu.

„Byl to jeden z mých nejlepších výkonů v prvním kole grandslamu. Začátek je pro mě vždycky těžký, zvlášť proti Češce. Nervy pracují. První tři gemy jsem zvládla, trošku jsem se uklidnila a hrála jsem velice dobře,“ shrnula své suverénní představení Kvitová, ve druhém kole ji čeká nenasazená Španělka Paula Badosaová.

„Nebylo to milé a bylo mi ji líto, ale to je tenis. Snažila jsem se to dohrát. Není snadné hrát s někým, koho dobře znáte,“ dodala k emocím soupeřky.

Kateřina Siniaková si může náladu spravit ve čtyřhře, kde bude s kamarádkou Barborou Krejčíkovou plnit roli čtvrtého nasazeného páru. Na úvod je čekají Němky Friedsamová a Siegemundová.