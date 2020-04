Petra Kvitová a přepadení. Dovolání odsouzeného přezval Nejvyšší soud | iSport.cz

David Vydra trénoval během nejlepších let Petru Kvitovou i Tomáše Berdycha • koláž iSport.cz

Trest za přepadení tenistky Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě přezkoumá Nejvyšší soud. Před týdnem převzal dovolání spolu se spisem, vyplynulo z justiční databáze InfoSoud. Na případ dnes upozornila Česká televize. Vrchní soud v Olomouci letos v lednu zvýšil odsouzenému Radimu Žondrovi trest z osmi na 11 let vězení.

Krajský soud v Brně původně Žondru potrestal za těžké ublížení na zdraví. Odvolací soud na žádost žalobce překvalifikoval jeho jednání na loupež s přísnější trestní sazbou v rozpětí 10,5 až 16 let, a to s ohledem na jeho předchozí trestnou činnost. Žondra vinu opakovaně popřel. Máte o rozsudku pochybnosti? Zapojte se do diskuze ZDE.

Podle odvolacího senátu není o Žondrově vině pochyb, svědčí proti němu řada důkazů včetně výpovědi napadené tenistky. Rozhodnutí Nejvyššího soudu lze s ohledem na průměrnou délku řízení očekávat za několik týdnů až měsíců.

Incident se odehrál v prosinci 2016. Pachatel se do bytu dostal pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle a kontrolu teplé vody. Když mu tenistka v koupelně pustila vodu, útočník jí přiložil zezadu na krk nůž, který Kvitová chytila oběma rukama. Muž nakonec odešel z bytu s 10.000 korun, které mu nabídla.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka při potyčce s útočníkem utrpěla řezné rány na levé ruce, ve které drží raketu. Absolvovala čtyřhodinovou operaci a na turnaje se vrátila po téměř půlroční pauze.