Jágr u Strýcové za bábovku. Probrali kritiku i UFC. A prozradil i novinku | iSport.cz

Barbora Strýcová zvládla na turnaji v Dubaji bitvu s americkou tenistkou Amandou Anisimovovou a po výhře 7:6, 2:6 a 6:4 postoupila do druhého kola. • Twitter.com

Dočkala se. Barbora Strýcová si do čtvrtečního živého vysílání svého podcastu U Baru pozvala Jaromíra Jágra. Ten měl k účasti jedinou podmínku: aby úspěšná česká tenistka upekla bábovku. Stalo se. „Když bude bábovka, tak jsem řekl, že bude rozhovor. Ty jsi musela splnit svoje a já taky,“ usmíval se Jágr. V rozhovoru probrali Jágrovy začátky, kritiku i UFC. A slavná „šedesátosmička“ oznámila i jednu novinku…

Instagramový stream dvou hvězd českého sportu sledovalo přes dva tisíce lidí. „Chci se zeptat, máš bábovku?“ spustil Jágr hned na začátku. „Už jsem čtyři kousky snědla,“ smála se Strýcová. „Trenér? Ten se to nedozví.“

Světovou dvojku ve čtyřhře zajímaly Jágrovy začátky. „Když jsem se narodil, vážil jsem 5,25 kilo. Byly dvě možnosti – hokej, nebo fotbal, ale s touhle váhou by fotbal hrát nešlo. Takže mě rodiče dali na hokej. Bylo to dané váhou, že jsem se narodil těžkej. Nebylo moc sportů, kde bych se mohl prosadit. Není to jako teď, kdy máš milion sportů. Dřív to byl fotbal, nebo hokej,“ prozradil 48letý útočník.

Při společném vysílání došlo na řadu zajímavých témat. Jágr se zajímal o tenis, který stejně jako ostatní sporty teď kvůli pandemii koronaviru stojí. Strýcová přiznala, že ji aktuální doba štve. Neví, co bude a na co se má připravovat. „Nám skončila sezona, takže to beru tak, že mám volno. Není led…“ zmínil Jágr.

„Kdybych byl ale mladší, tak by mě tahle doba posunula. Hrozně moc bych získal. Teď uvidíme, kdo opravdu má vůli, nebo ne. Hlavně v individuálním sportu,“ zamyslel se Jágr. Podle něj se teď pozná, kdo jak umí sám makat.

Řada došla i na trénink vlastní vahou těla, Jágrovu víru či jeho největší úspěch, za který označil zlato na olympiádě v Naganu. Ale zároveň dodal, že mnohem těžší než vyhrát turnaj v reprezentačním dresu, je ovládnout Stanley Cup.

Strýcovou zajímala také kritika. Sama jí zná moc dobře, nejednou se setkala s nenávistnými zprávami především od sázkařů. „Beru těžce, když mi někdo píše negativní zprávy,“ přiznala. Jágr na to má opačný pohled: „Věřím tomu, že i ty nejhorší zprávy nebo kritika, tě posune dál. Mě to motivuje. Věřím tomu, že kdyby to nebylo, tak dávno nehraju. I ta kritika tě posouvá dopředu.“

Který sport Jágr rád sleduje? „Mám rád UFC, bojové sporty. Z jednoho prostého důvodu: je to hrozná dřina, zadruhé tam musíš mít respekt ke svému tréninku, k soupeři a musíš jít do ringu hrozně moc připravenej. Rozdíl mezi bojovými sporty a jinými je ten, že když tam nebudeš připravená, tak tam můžeš umřít. Nemůžeš si dovolit podcenit trénink, musíš tam mít stoprocentní disciplínu k tréninku a životu.“

A ta novinka? Jágr dlouho přemýšlel nad otázkou, jestli je něco, co ještě nikdy neřekl. Pak spustil: „Mám rozepsanou knížku ještě s dvěma lidmi, ve které bych chtěl shrnout určité věci a mé myšlení, v co já věřím. Předtím jsem napsal dvě knihy, ale ty byly hokejové, teď bych to chtěl udělat úplně jinak,“ prozradil.