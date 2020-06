Ve věku 47 let zemřel bývalý fotbalista Jaroslav Švach • Profimedia.cz

Jaroslav Švach se pouští do sudího Michala Patáka v zápase Zlína s Mladou Boleslaví v roce 2004 • Michal Beránek / Sport

Fotbalisté Zlína slaví v roce 2002 postup do první ligy: Zdeněk Kroča, Tomáš Janda, Jaroslav Švach a Petr Klhůfek • LEGNER JAROSLAV / Sport

Desítky smutečních hostů, potoky slz... Ve Zlíně to byl smutný čtvrtek! Nejbližší rodina, přátelé a kamarádi se přišli naposledy poklonit bývalému vynikajícímu fotbalistovi a později zástupci hráčů Jaroslavu Švachovi (†47), který náhle skonal minulý čtvrtek.

Obřadní síň zlínského krematoria praskala ve švech. Ti, co se do ní nedostali, sledovali rozloučení se zdejší legendou venku na televizních obrazovkách daleko před smutečním sálem. Na cestě do nebe někdejšího obránce vyprovodily slavné písně kapely Metallica, Erica Claptona a nakonec »Andělé« Petra Spáleného.

Před rakví, u níž byl Švachův zlínský dres, tesknili hráčovi synové, zdrcená exmanželka Simona i celá řada osobností. Petr Uličný, Miroslav Kadlec, Vlastimil Vidlička, Bohumil Páník, Zdeněk Grygera a další. „Byl hodně dobrý fotbalista, ale hlavně kamarád. Je pro mě hrozně smutné, že mi umírají ti, které jsem trénoval. Už je jich nějak moc,“ zoufal si bard mezi kouči Petr Uličný.

Řízný bek, jemuž se po hollywoodské legendě přezdívalo »Newman«, byl v kolektivu velmi oblíbený. „Byl to srdcař. Myslím, že měl i na věhlasnější klub, než Zlín. Ctil jsem ho v posledních letech i jako kolegu, pracovali jsme oba ve společnosti Sport Invest. Férový kluk, kolega, je ho moc škoda,“ vyprávěl kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 Miroslav Kadlec.

„Výborný kluk, tmel, optimista... Ach jo, kde by mne napadlo, že mu půjdu na pohřeb,“ kroutil nevěřícně hlavou zlínský trenér Bohumil Páník a jeho nynější klubový šéf Zdeněk Grygera doplnil: „Jednání s Jardou byla vždycky korektní. Uměl jednat. Bezvadný parťák. Stejný byl i na hřišti, třebaže jsme se míjeli,“ vzpomínal.

Švach nastoupil v první lize v dresu »Ševců« ke 180 ligových zápasů a vstřelil 16 branek. S výjimkou krátkého angažmá ve Slušovicích a Piešťanech působil také osm utkání za kazašskou Astanu. Poté hrál krátce za Opavu. Po konci kariéry se nejprve věnoval trénování a poté se vrhl na dráhu agenta. Zastupoval například záložníka Patrika Hellebranda, který počátkem roku přestoupil ze Slovácka do mistrovské Slavie.